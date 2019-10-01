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13:08 (мск), источник: ТАСС

Гандболисты «Загреба» не прибыли на матч со «Спартаком» в Москву из-за непогоды

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Матч гандбольной SEHA-Газпром лиги между российским «Спартаком» и хорватским «Загребом» перенесен на неопределенный срок из-за плохих погодных условий в Вене, которые не позволили гандболистам гостевой команды вовремя прибыть в Россию. Об этом ТАСС сообщили в московском клубе.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча была запланирована на 1 октября.

«Матч не состоится в связи с тем, что соперник не сумел вовремя прибыть в Россию. Причиной этому стали погодные условия, не позволившие вовремя вылететь в Москву гандболистам “Загреба”. На данный момент матч перенесен, дата не определена», — сказал собеседник агентства.

«Спартак» потерпел три поражения в трех матчах и занимает пятое место в группе В. Согласно регламенту соревнований, по две лучшие команды из двух групп напрямую выйдут в ¼ финала, все остальные сыграют матчи 1/8 финала.

SEHA-Газпром лига была образована в 2011 году. В ней выступают ведущие гандбольные клубы стран Восточной Европы.

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