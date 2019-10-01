Гандболисты «Загреба» не прибыли на матч со «Спартаком» в Москву из-за непогоды

Источник: РИА "Новости"

Встреча была запланирована на 1 октября.

«Матч не состоится в связи с тем, что соперник не сумел вовремя прибыть в Россию. Причиной этому стали погодные условия, не позволившие вовремя вылететь в Москву гандболистам “Загреба”. На данный момент матч перенесен, дата не определена», — сказал собеседник агентства.

«Спартак» потерпел три поражения в трех матчах и занимает пятое место в группе В. Согласно регламенту соревнований, по две лучшие команды из двух групп напрямую выйдут в ¼ финала, все остальные сыграют матчи 1/8 финала.