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16:39 (мск), источник: ТАСС

Врачи считают идеальным восстановление гандболистки Дмитриевой после разрыва ахилла

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Врачи считают идеальным процесс восстановления капитана сборной России по гандболу Дарьи Дмитриевой после разрыва ахиллова сухожилия. Об этом ТАСС заявил врач гандбольного клуба ЦСКА Владислав Долгачев.

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Источник: РИА "Новости"

«После данного вида травмы и проведенного оперативного лечения Дарья должна находиться в фиксирующей повязке в течение 10 недель, этот срок завершится в конце октября, — сказал Долгачев. — До этого момента самая главная задача заключается в том, чтобы ее функциональное состояние не опустилось ниже необходимого уровня для скорейшего восстановления. В связи с тем, что Дарья ходит на костылях и в лангете, мы работаем над другими группами мышц. То есть, она получает полную физическую нагрузку, не задействуя поврежденный сегмент».

«Программа включает в себя занятия в тренажерном зале, массаж, биостимуляцию. В конце октября Дарья отправится на реабилитацию в Швейцарию, в Лозанну, где ей снимут лангету и начнут работать непосредственно с прооперированным участком ноги. Я думаю, что все будет хорошо, поскольку сам наблюдаю Дарью, ее состояние на данный момент просто идеальное. Она даже по функционалу практически не уступает другим игрокам, по тонусу мышц на руках, ногах, прессе», — добавил специалист.

В ближайшее время Дмитриева вылетит в Швейцарию, где проведет две недели.

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В рабочем процессе

Сама Дмитриева в комментарии ТАСС отметила, что находится в тренировочном процессе.

«Реабилитация проходит согласно плану, составленному врачом, проводившем операцию в Швейцарии, — сказала Дмитриева. — На данный момент идет седьмая неделя моего восстановления после операции, сам ахилл, как и шов, уже практически заросли. Сейчас я уже начинаю потихоньку растягивать ахилл при помощи специального сапога, меняющего угол сгиба. Каждый день я провожу вместе с девчонками, с командой, можно сказать, что я практически не выпала из рабочего процесса».

«За исключением того, что не могу играть сейчас, а вместо этого посещаю тренажерный зал. В скором времени мне уже снимут гипс, я буду стараться как можно быстрее вернуться в строй», — добавила спортсменка.

Дмитриева получила повреждение по ходу контрольного матча против датского «Эсбьерга» в середине августа. На следующий день спортсменка отправилась в Швейцарию для проведения операции. Врачи считают, что процесс восстановления займет шесть месяцев.

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