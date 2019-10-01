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17:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мартину быстро удалось наладить контакт с гандболистками сборной России

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Главный тренер женской сборной России по гандболу испанец Амброс Мартин заявил, что ему быстро удалось найти взаимопонимание с игроками, которых ранее он знал только по видеозаписям.

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Источник: AP 2019

Сборная России в сентябре под руководством Мартина одержала две победы (над командами Словакии и Швейцарии — ред.) на старте квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встречи стали дебютными для испанского специалиста на посту главного тренера. Мартин совмещает эту должность с работой в клубе «Ростов-Дон».

«Впечатления от первых контактов с гандболистками великолепные. Итоги сбора превзошли мои ожидания! И главное даже не победные результаты, а то, что мне удалось быстро найти взаимопонимание с игроками, которых я знал только по видеозаписям и играм против “Ростова-Дона” в чемпионате и Кубке России», — цитирует Мартина сайт Федерации гандбола России.

«Я сразу объяснил гандболисткам, что им не надо думать об уровне наших сентябрьских соперников. Главное, воплотить на площадке идеи действий в защите и нападении, которые мы отрабатывали на тренировках. Естественно, нашей задачей были две победы, но при этом я не ставил целью достижение конкретной разницы в счете, важно было просто взять четыре очка. Также я не отдавал предпочтения опытным игрокам. Для меня все равны: как ветераны, так и дебютантки. Если ты включен в заявку, значит, ты достоин появления на площадке. Хотя молодые гандболистки, конечно, немного нервничали, особенно те, кто впервые принял участие в официальном матче сборной», — добавил Мартин.

Мартин отметил, что на тренировочном сборе в конце октября хочет увидеть в российской команде новых игроков в преддверии старта чемпионата мира, который пройдет с 30 ноября по 15 декабря.

«На сентябрьский сбор по разным причинам не смогли приехать некоторые кандидаты в сборную. Сразу скажу, что в конце октября надеюсь увидеть несколько новых игроков, в частности вратарей. Времени на подготовку к чемпионату мира остается совсем немного. И надо определяться с составом», — сказал Мартин.

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