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3 октября, источник: БЕЛТА

БГК имени Мешкова проиграл сербскому клубу «Металлопластика» в матче SEHA-лиги

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова потерпел второе поражение в новом сезоне SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в матче 3-го тура предварительной группы В чемпионы Беларуси играли в сербском Шабаце с местным клубом «Металлопластика» и уступили со счетом 33:35. Первую половину игры брестчане провели слабо, уйдя на перерыв с дефицитом в 6 мячей — 14:20. Во втором тайме гости сыграли гораздо сильнее, но догнать соперников не смогли.

В стартовом поединке SEHA-лиги БГК имени Мешкова у себя дома уступил одному из главных фаворитов венгерскому «Веспрему» с минимальной разницей в счете — 27:28, а затем также на своей арене уверенно переиграли дебютанта этого турнира российский «Спартак» из Москвы — 35:24.

Свой следующий матч брестчане проведут 5 октября в гостях у «Веспрема». Венгерский клуб накануне потерпел первое поражение, уступив на выезде северомакедонскому «Работнику» со счетом 24:26. До этого в активе «Веспрема» было три виктории в трех проведенных матчах.

Положение в группе В сейчас таково: «Работник» — 9 очков (3 матча), «Веспрем» — 9 (4), БГК — 3 (3), «Загреб» — 3 (2), «Металлопластика» — 3 (3), «Спартак» — 0 (3).

Положение в группе А после четырех туров: «Вардар» (Скопье, Северная Македония) — 9, «Мотор» (Запорожье, Украина) — 9, «Войводина» (Нови Сад, Сербия) — 9, «Татран» (Прешов, Словакия) — 6, «Нексе» (Нашице, Хорватия) — 3, «Пекин» (Китай) — 0.

За победу в матче SEHA-лиги дается 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0.

После завершения группового этапа по две лучшие команды сразу попадут в четвертьфинал, а остальные клубы проведут матчи 1/8 финала.

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