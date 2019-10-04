«Лада» потерпела первое поражение в чемпионате России, уступив ЦСКА
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Гандболистки тольяттинской «Лады» на выезде проиграли московскому ЦСКА в матче чемпионата России.
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Гандболистки тольяттинской «Лады» на выезде проиграли московскому ЦСКА в матче чемпионата России.
Игра, прошедшая в Москве, завершилась победой ЦСКА со счетом 25:23 (13:12).
«Лада» потерпела первое поражение в текущем чемпионате.
В другом матче «Астраханочка» на своей площадке обыграла «Уфу-Алису» — 38:25.