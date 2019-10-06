Гандболисты минского СКА сыграли вничью со словенской «Рибницей» в Кубке ЕГФ

Тренеры и игроки «Рибницы» обещали перед встречей болельщикам и журналистам, что легко победа гостям из Беларуси не достанется. И обещание свое сдержали. В первом тайме на площадке шла равная игра. Ни одной из команд не удавалось оторваться от соперников больше чем на два гола. Ближе к концовке этого отрезка матча хозяева сумели захватить инициативу и выйти вперед — 15:13.