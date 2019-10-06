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5 октября, источник: БЕЛТА

Гандболисты минского СКА сыграли вничью со словенской «Рибницей» в Кубке ЕГФ

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА сыграли вничью со словенской Рыбницей — 33:33 в гостевом матче 2-го квалификационного раунда Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Тренеры и игроки «Рибницы» обещали перед встречей болельщикам и журналистам, что легко победа гостям из Беларуси не достанется. И обещание свое сдержали. В первом тайме на площадке шла равная игра. Ни одной из команд не удавалось оторваться от соперников больше чем на два гола. Ближе к концовке этого отрезка матча хозяева сумели захватить инициативу и выйти вперед — 15:13.

СКА смог выровнять ситуацию на площадке, ликвидировав дефицит в два гола. Далее обе команды обменивались результативными атаками, но добиться решающего преимущества над соперниками ни белорусы, ни словенцы не смогли — 33:33.

Наиболее результативными игроками в составе СКА стали Юлиан Гирик (6 голов), Николай Алехин и Владислав Кривенко (оба — по 5). Лидером атак «Рибницы» стал 36-летний игрок сборной Словении Петер Пуцель, записавший на свой счет 11 взятий ворот.

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