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00:13 (мск), источник: БЕЛТА

БГК имени Мешкова проиграл венгерскому клубу «Веспрем» в матче SEHA-лиги

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова потерпел третье поражение в новом сезоне SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в матче 4-го тура предварительной группы В чемпионы Беларуси играли в Веспреме с одноименным местным клубом и уступили со счетом 23:32. Первую половину игры брестчане, игравшие не оптимальным составом, провели слабее конкурентов, уйдя на перерыв с дефицитом в 4 мяча — 11:15. Во втором тайме хозяева усилили натиск на оборонительные порядки гостей и добились уверенной виктории. Самым результативным игроком БГК имени Мешкова стал Никита Вайлупов, 12 раз поразивший ворота «Веспрема».

В стартовом поединке SEHA-лиги БГК имени Мешкова у себя дома уступил одному из главных фаворитов — венгерскому «Веспрему» с минимальной разницей в счете — 27:28, а затем также на своей арене уверенно переиграл дебютанта этого турнира — российский «Спартак» из Москвы со счетом 35:24. Потом было поражение от сербской «Металопластики» со счетом 33:35.

Свой следующий матч в рамках данного турнира брестчане проведут дома 8 октября против македонского «Работника» из Битолы.

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