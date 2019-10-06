БГК имени Мешкова проиграл венгерскому клубу «Веспрем» в матче SEHA-лиги

Сегодня в матче 4-го тура предварительной группы В чемпионы Беларуси играли в Веспреме с одноименным местным клубом и уступили со счетом 23:32. Первую половину игры брестчане, игравшие не оптимальным составом, провели слабее конкурентов, уйдя на перерыв с дефицитом в 4 мяча — 11:15. Во втором тайме хозяева усилили натиск на оборонительные порядки гостей и добились уверенной виктории. Самым результативным игроком БГК имени Мешкова стал Никита Вайлупов, 12 раз поразивший ворота «Веспрема».

В стартовом поединке SEHA-лиги БГК имени Мешкова у себя дома уступил одному из главных фаворитов — венгерскому «Веспрему» с минимальной разницей в счете — 27:28, а затем также на своей арене уверенно переиграл дебютанта этого турнира — российский «Спартак» из Москвы со счетом 35:24. Потом было поражение от сербской «Металопластики» со счетом 33:35.