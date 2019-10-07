Олимпийская чемпионка гандболистка Ильина приняла решение продолжить карьеру

Источник: РИА "Новости"

В июне 2018 года Ильина объявила о приостановлении карьеры из-за травмы позвоночника. Спортсменка будет выступать за московский ЦСКА, ранее разыгрывающая играла за тольяттинскую «Ладу», краснодарскую «Кубань» и «Ростов-Дон».

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«Восстановление шло непросто, но я получала физическую нагрузку, бегала кроссы, а однажды во Франции поучаствовала в тренировке любительской команды. Я была так счастлива взять мяч в руки, когда вышла на площадку, испытала невероятные эмоции. Параллельно я сдавала тесты, следила за показателями своего здоровья. В итоге после консультаций врачей, когда стала лучше понимать, какие нагрузки мне нужны, как правильно подходить к тренировочному процессу, приняла решение продолжать профессиональную карьеру», — сказала Ильина.

«Меня переполняют эмоции. Хочется вернуться на свой прежний уровень, но понимаю, что лучше делать это постепенно, не форсируя события. Так что сейчас желание только одно — начать тренироваться, вновь почувствовать игру. Конечно, хотелось бы вернуться и в сборную России, но пока не загадываю, важнее приступить к делу, а не говорить громкие слова», — добавила спортсменка.