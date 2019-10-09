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8 октября, источник: БЕЛТА

Главный тренер сборной Беларуси по гандболу Юрий Шевцов вызвал 19 игроков на подготовительный сбор к ЧЕ-2020

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная сборная Беларуси по гандболу начнет подготовку к финальному турниру чемпионата Европы с 21 октября. Главком дружины Юрий Шевцов вызвал на сборы 19 игроков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации гандбола.

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Подготовка команды будет проводиться на базе столичного Дома гандбола, официальное открытие которого состоялось 14 сентября. Во время учебно-тренировочного сбора запланированы товарищеские матчи с литовцами (26 и 27 октября) в Минске.

В списке игроков, вызванных на сбор, следующие гандболисты:

  • Вратари — Вячеслав СОЛДАТЕНКО (1994, Бакэу, Румыния), Иван МАЦКЕВИЧ (1991, БГК им. Мешкова), Алексей КИШОВ (1986, СКА-Минск);.
  • Левые крайние — Андрей ЮРИНОК (1996, БГК им. Мешкова), Дмитрий КАМЫШИК (1990, СКА-Минск);.
  • Правые крайние — Максим БАРАНОВ (1988), Никита ВАЙЛУПОВ (1995) — оба БГК им. Мешкова, Николай АЛЁХИН (1998, СКА- Минск);.
  • Линейные — Артём КОРОЛЁК (1996, Виве, Польша), Вячеслав БОХАН (1996, СКА-Минск), Юрий ЛУКЬЯНЧУК (1990, Кокс, Финляндия), Вячеслав ШУМАК (1988, БГК им. Мешкова);.
  • Левые полусредние — Владислав КУЛЕШ (1996, Виве, Польша), Вадим ГАЙДУЧЕНКО (1995, Сен-Рафаэль, Франция), Борис ПУХОВСКИЙ (1987, Мотор, Украина);.
  • Правый полусредний — Сергей ШИЛОВИЧ (1986, СКА-Минск);.
  • Разыгрывающие — Артем КУЛАК (1996, БГК им. Мешкова), Дмитрий НИКУЛЕНКОВ (1984), Юлиан ГИРИК (1998) — оба СКА-Минск.

14-й чемпионат Европы по гандболу среди мужчин пройдет одновременно в трех странах — Австрии, Норвегии и Швеции — с 9 по 26 января 2020 года. Впервые в турнире будут принимать участие 24 европейские сборные. Подопечные Юрия Шевцова попали в группу А, где их соперниками стали команды Хорватии, Черногории и Сербии. Ранее белорусы принимали участие в пяти чемпионатах Европы. Лучший результат был показан в 1994-м году — 8-е место.

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