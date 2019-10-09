Главный тренер сборной Беларуси по гандболу Юрий Шевцов вызвал 19 игроков на подготовительный сбор к ЧЕ-2020

Подготовка команды будет проводиться на базе столичного Дома гандбола, официальное открытие которого состоялось 14 сентября. Во время учебно-тренировочного сбора запланированы товарищеские матчи с литовцами (26 и 27 октября) в Минске.

14-й чемпионат Европы по гандболу среди мужчин пройдет одновременно в трех странах — Австрии, Норвегии и Швеции — с 9 по 26 января 2020 года. Впервые в турнире будут принимать участие 24 европейские сборные. Подопечные Юрия Шевцова попали в группу А, где их соперниками стали команды Хорватии, Черногории и Сербии. Ранее белорусы принимали участие в пяти чемпионатах Европы. Лучший результат был показан в 1994-м году — 8-е место.