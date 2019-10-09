БГК имени Мешкова выиграл у северомакедонского «Еурофарма» в матче SEHA-лиги
8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал вторую победу в новом сезоне
8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал вторую победу в новом сезоне
Сегодня в матче 5-го тура предварительной группы В чемпионы Беларуси играли с северомакедонским «Еурофармом» на домашней площадке спорткомплекса «Виктория» и победили со счетом 31:22.
Первую половину игры брестчане провели собранно и, как результат, ушли на перерыв с преимуществом в семь мячей — 19:12. Во втором тайме хозяева продолжали диктовать свои условия. Все, на что хватило соперников, сократить отставание до 9 пунктов.
В стартовом поединке
Положение в группе В: «Веспрем» — 12 очков (5 матчей), «Еурофарм» — 9 (5), БГК — 6 (5), «Загреб» — 6 (3), «Металлопластика» — 3 (3), «Спартак» — 0 (3).
За победу в матче
После завершения группового этапа по две лучшие команды сразу попадут в четвертьфинал, а остальные клубы проведут матчи 1/8 финала.