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8 октября, источник: БЕЛТА

БГК имени Мешкова выиграл у северомакедонского «Еурофарма» в матче SEHA-лиги

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал вторую победу в новом сезоне SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в матче 5-го тура предварительной группы В чемпионы Беларуси играли с северомакедонским «Еурофармом» на домашней площадке спорткомплекса «Виктория» и победили со счетом 31:22.

Первую половину игры брестчане провели собранно и, как результат, ушли на перерыв с преимуществом в семь мячей — 19:12. Во втором тайме хозяева продолжали диктовать свои условия. Все, на что хватило соперников, сократить отставание до 9 пунктов.

В стартовом поединке SEHA-лиги БГК имени Мешкова у себя дома уступил одному из главных фаворитов — венгерскому «Веспрему» — с минимальной разницей в счете — 27:28, а затем также на своей арене уверенно переиграл дебютанта этого турнира — московский «Спартак» со счетом 35:24. Потом было поражение от сербской «Металлопластики» (33:35) и вновь от венгерского «Веспрема», но уже в гостях — 23:32.

Положение в группе В: «Веспрем» — 12 очков (5 матчей), «Еурофарм» — 9 (5), БГК — 6 (5), «Загреб» — 6 (3), «Металлопластика» — 3 (3), «Спартак» — 0 (3).

За победу в матче SEHA-лиги дается 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0.

После завершения группового этапа по две лучшие команды сразу попадут в четвертьфинал, а остальные клубы проведут матчи 1/8 финала.

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