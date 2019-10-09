БГК имени Мешкова выиграл у северомакедонского «Еурофарма» в матче SEHA-лиги

Сегодня в матче 5-го тура предварительной группы В чемпионы Беларуси играли с северомакедонским «Еурофармом» на домашней площадке спорткомплекса «Виктория» и победили со счетом 31:22.

Первую половину игры брестчане провели собранно и, как результат, ушли на перерыв с преимуществом в семь мячей — 19:12. Во втором тайме хозяева продолжали диктовать свои условия. Все, на что хватило соперников, сократить отставание до 9 пунктов.

В стартовом поединке SEHA-лиги БГК имени Мешкова у себя дома уступил одному из главных фаворитов — венгерскому «Веспрему» — с минимальной разницей в счете — 27:28, а затем также на своей арене уверенно переиграл дебютанта этого турнира — московский «Спартак» со счетом 35:24. Потом было поражение от сербской «Металлопластики» (33:35) и вновь от венгерского «Веспрема», но уже в гостях — 23:32.

Положение в группе В: «Веспрем» — 12 очков (5 матчей), «Еурофарм» — 9 (5), БГК — 6 (5), «Загреб» — 6 (3), «Металлопластика» — 3 (3), «Спартак» — 0 (3).

За победу в матче SEHA-лиги дается 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0.