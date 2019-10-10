Шишкарев убежден, что развитие гандбола в России без столичных клубов невозможно

Источник: РИА "Новости"

Год назад был создан мужской гандбольный клуб «Спартак», перед началом нынешнего сезона было объявлено о создании столичного женского ЦСКА.

«Развивать гандбол без столичных клубов невозможно, это мое твердое убеждение. Без активного развития нашего спорта в двух столицах, говорить о большом будущем нельзя», — сказал Шишкарев.

«Мы пытались соединить известные спортивные бренды и гандбол. “Спартак” — это большие традиции футбольного и хоккейного клуба, и сегодня гандбольный клуб принят в большую спартаковскую семью. А появление клуба ЦСКА — попытка занять свою нишу, это некий маркетинговый ход: противопоставить болельщиков мужского клуба “Спартак” болельщикам женского клуба ЦСКА», — добавил Шишкарев.