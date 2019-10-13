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12 октября, источник: ТАСС

«Чеховские медведи» потерпели третье подряд поражение в гандбольной Лиге чемпионов

ТАСС, 12 октября. Российский гандбольный клуб «Чеховские медведи» проиграл дома румынскому «Динамо» (Бухарест) со счетом 20:30 в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

«Чеховские медведи» проиграли в третьей игре группового этапа Лиги чемпионов кряду, ранее российский клуб потерпел поражение на выезде от датской команды ГОГ (31:38), а затем уступил в гостях швейцарскому «Шаффхаузену» (23:32).

В турнирной таблице российская команда занимает пятое место, набрав два очка. Лидирует «Динамо», набравшее 7 очков после четырех матчей, далее идут ГОГ, польская «Висла» и «Шаффхаузен» (по 4 очка), на последней строчке располагается шведский «Кристианстад» (0). Первые две команды по итогам группового этапа выйдут в плей-офф.

В следующем туре российский клуб на выезде сыграет с «Кристианстадом» 19 октября.

Высшим достижением «Чеховских медведей» в Лиге чемпионов является четвертое место в сезоне-2009/10.

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