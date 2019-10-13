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12 октября, источник: БЕЛТА

Гандболисты БГК имени Мешкова одержали первую победу в групповом раунде ЛЧ

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты БГК имени Мешкова со счетом 33:31 обыграли запорожский «Мотор» в домашнем матче группового раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Эта виктория стала для брестчан первой на турнире.

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Игра проходила в упорном ключе. После первого тайма украинская команда вела в счете 19:16. Однако после перерыва ситуация изменилась. Игроки БГК смело шли вперед, стараясь бережно реализовывать свои моменты. В концовке они добились преимущества, которое старались удерживать до финального свистка. Тренерский штаб «Мотора» несколько раз брал тайм-ауты, выпускал полевых игроков вместо вратаря, но тщетно. Свое веское слово сказал французский универсал БГК Вильям Акамбре, забросивший несколько очень важных мячей.

Турнирное положение в Группе В, где играют брестчане теперь таково: «Киль» (Германия) — 7 очков (4 матча), «Монпелье» (Франция) — 6 (4), «Вардар» (Северная Македония) — 6 (4), «Порту» (Португалия) — 4 (3), «Виве» (Польша) — 3 (4), «Веспрем» (Венгрия) — 2 (3), БГК (Беларусь) — 2 (4), «Мотор» (Украина) — 0 (4).

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