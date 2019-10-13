Гандболисты БГК имени Мешкова одержали первую победу в групповом раунде ЛЧ

Игра проходила в упорном ключе. После первого тайма украинская команда вела в счете 19:16. Однако после перерыва ситуация изменилась. Игроки БГК смело шли вперед, стараясь бережно реализовывать свои моменты. В концовке они добились преимущества, которое старались удерживать до финального свистка. Тренерский штаб «Мотора» несколько раз брал тайм-ауты, выпускал полевых игроков вместо вратаря, но тщетно. Свое веское слово сказал французский универсал БГК Вильям Акамбре, забросивший несколько очень важных мячей.