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15:44 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболисты СКА и «Машеки» узнали соперников по третьему раунду квалификации еврокубков

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В венской штаб-квартире Европейской федерации гандбола (ЕГФ) состоялась жеребьевка квалификационных раундов Кубка ЕГФ и Кубка вызова. Среди команд, узнавших своих соперников, — минский СКА и могилевский «Машека», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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«Машека» в 3-м раунде квалификации Кубка вызова сыграет с румынским ЦСМ «Бухарест», нынешним обладателем трофея. Первый матч пройдет в столице Румынии 16—17 ноября. Ответный матч пройдет 23—24 ноября в Могилеве.

Минский СКА в третьем квалификационном раунде мужского Кубка ЕГФ за выход в групповой раунд поспорит с немецкой командой «Райн Левен». Первый матч пройдет в Минске 16 или 17 ноября, ответный — через неделю в Мангейме.

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