Гандболисты СКА и «Машеки» узнали соперников по третьему раунду квалификации еврокубков
15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В венской
15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В венской
«Машека» в 3-м раунде квалификации Кубка вызова сыграет с румынским ЦСМ «Бухарест», нынешним обладателем трофея. Первый матч пройдет в столице Румынии
Минский СКА в третьем квалификационном раунде мужского Кубка ЕГФ за выход в групповой раунд поспорит с немецкой командой «Райн Левен». Первый матч пройдет в Минске 16 или 17 ноября, ответный — через неделю в Мангейме.