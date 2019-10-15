Гандболисты СКА и «Машеки» узнали соперников по третьему раунду квалификации еврокубков

«Машека» в 3-м раунде квалификации Кубка вызова сыграет с румынским ЦСМ «Бухарест», нынешним обладателем трофея. Первый матч пройдет в столице Румынии 16—17 ноября . Ответный матч пройдет 23—24 ноября в Могилеве.

Минский СКА в третьем квалификационном раунде мужского Кубка ЕГФ за выход в групповой раунд поспорит с немецкой командой «Райн Левен». Первый матч пройдет в Минске 16 или 17 ноября, ответный — через неделю в Мангейме.