Главный тренер сборной России по гандболу Кокшаров возглавил «Вардар»

«Решение принято президентом клуба Сергеем Самсоненко после матча Лиги чемпионов против “Киля” (македонский клуб уступил со счетом 20:31). Сегодня я провел вторую тренировку в новой роли. Впереди нас ждет матч против “Веспрема” в Лиге чемпионов. Понимаю, что кардинально за такой маленький срок ничего не поменять», — заявил после назначения Кокшаров.

«Надо сохранить то, что есть, ничего не ломать и поработать над нюансами. Самое главное — подготовиться к важной игре. Мое назначение — вынужденная мера. Буду возглавлять “Вардар” до тех пор, пока клуб не подберет нового тренера, то есть в ближайшие несколько месяцев, возможно, до конца сезона. Функции спортивного директора клуба по-прежнему остаются на мне. Нагрузка возрастет, но это надо принимать и работать — другого не дано», — добавил специалист.