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17 октября, источник: Спорт РИА Новости

Главный тренер сборной России по гандболу Кокшаров возглавил «Вардар»

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров назначен на аналогичный пост в клубе «Вардар» из Северной Македонии, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается, Кокшаров сменил на посту главного тренера «Вардара» испанца Давида Писонеро, который станет ассистентом российского специалиста. Ранее Кокшаров был спортивным директором клуба из Скопье.

«Решение принято президентом клуба Сергеем Самсоненко после матча Лиги чемпионов против “Киля” (македонский клуб уступил со счетом 20:31). Сегодня я провел вторую тренировку в новой роли. Впереди нас ждет матч против “Веспрема” в Лиге чемпионов. Понимаю, что кардинально за такой маленький срок ничего не поменять», — заявил после назначения Кокшаров.

«Надо сохранить то, что есть, ничего не ломать и поработать над нюансами. Самое главное — подготовиться к важной игре. Мое назначение — вынужденная мера. Буду возглавлять “Вардар” до тех пор, пока клуб не подберет нового тренера, то есть в ближайшие несколько месяцев, возможно, до конца сезона. Функции спортивного директора клуба по-прежнему остаются на мне. Нагрузка возрастет, но это надо принимать и работать — другого не дано», — добавил специалист.

«Вардар» — двукратный победитель Лиги чемпионов по гандболу (2017, 2019).

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