Гандболистки «Гомеля» проиграли датской команде «Хернинг-Икаст» в матче 2-го квалификационного раунда Кубка ЕГФ

Из-за проблем со здоровьем наставник белорусской команды Томаж Чатер не смог руководить действиями подчиненных. В его отсутствие гомельчанки смотрелись вполне достойно, однако соперницы были точнее в завершающей стадии атак. После первого тайма счет был 15:11 в пользу «Хернинга». Увы, после перерыва ситуация не изменилась. Датчанки планомерно увеличивали свое преимущество, которое в итоге составило 12 пунктов.