Гандболистки «Гомеля» проиграли датской команде «Хернинг-Икаст» в матче 2-го квалификационного раунда Кубка ЕГФ

Несмотря на то, что датчанки считались хозяйками данного поединка, встреча прошла в Гомеле.
Из-за проблем со здоровьем наставник белорусской команды Томаж Чатер не смог руководить действиями подчиненных. В его отсутствие гомельчанки смотрелись вполне достойно, однако соперницы были точнее в завершающей стадии атак. После первого тайма счет был 15:11 в пользу «Хернинга». Увы, после перерыва ситуация не изменилась. Датчанки планомерно увеличивали свое преимущество, которое в итоге составило 12 пунктов.
Самыми результативными игроками в составе «Гомеля» стали Наталья Котина (7 голов) и Виктория Дивак, записавшая на свой счет 6 взятий ворот «Хернинга».
Ответный матч состоится 19 октября — вновь в городе над Сожем.