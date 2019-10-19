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18 октября, источник: БЕЛТА

Гандболистки «Гомеля» проиграли датской команде «Хернинг-Икаст» в матче 2-го квалификационного раунда Кубка ЕГФ

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки «Гомеля» уступили датской команде «Хернинг-Икаст» в первом матче 2-го квалификационного раунда Кубка ЕГФ среди женских команд со счетом 21:33, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Несмотря на то, что датчанки считались хозяйками данного поединка, встреча прошла в Гомеле.

Из-за проблем со здоровьем наставник белорусской команды Томаж Чатер не смог руководить действиями подчиненных. В его отсутствие гомельчанки смотрелись вполне достойно, однако соперницы были точнее в завершающей стадии атак. После первого тайма счет был 15:11 в пользу «Хернинга». Увы, после перерыва ситуация не изменилась. Датчанки планомерно увеличивали свое преимущество, которое в итоге составило 12 пунктов.

Самыми результативными игроками в составе «Гомеля» стали Наталья Котина (7 голов) и Виктория Дивак, записавшая на свой счет 6 взятий ворот «Хернинга».

Ответный матч состоится 19 октября — вновь в городе над Сожем.

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