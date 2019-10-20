«Ростов-Дон» уступил «Эсбьергу» в матче гандбольной Лиги чемпионов
ТАСС, 19 октября. Российский женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» в гостях проиграл датскому «Эсбьергу» со счетом 26:31 в матче первого группового этапа Лиги чемпионов.
ТАСС, 19 октября. Российский женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» в гостях проиграл датскому «Эсбьергу» со счетом 26:31 в матче первого группового этапа Лиги чемпионов.
На данный момент «Ростов-Дон» занимает второе место в группе В, набрав три очка в трех встречах. Лидирует «Эсбьерг» (4 очка, 3 матча), на третьем месте идет румынский КСМ (3 очка, 2 матча), на четвертом — польский «Люблин» (0 очков, 2 матча). Встреча между румынской и польской командами пройдет позднее в субботу.
На групповом этапе 16 команд разделены на четыре группы, три лучшие команды из каждой группы выйдут во второй групповой этап. Команды, занявшие последние места в своих группах, продолжат борьбу в Кубке ЕГФ (второй по значимости клубный турнир в Европе).
Российский клуб потерпел первое поражение в последних 13 официальных матчах, до этого «Ростов-Дон» одержал 11 побед и один раз сыграл вничью. В последний раз «Ростов-Дон» проиграл венгерскому «Дьёру» в финале Лиги чемпионов прошлого сезона (24:25).
«Ростов-Дон» примет датский клуб в матче четвертого тура Лиги чемпионов 2 ноября.