БГК имени Мешкова уступил «Виве» в Лиге чемпионов

Стартовый отрезок домашнего поединка 5-го тура брестчане провалили, проигрывая 4−5 мячей. Затем разрыв сокращался до двух мяей, но к перерыву гости снова ушли в отрыв — 15:9. Во втором тайме хозяева сыграли неровно. В начале у них ничего не ладилось, но ближе к концовке БГК дважды сокращал разрыв до минимума, но в итоге гости все же оказались сильнее — 31:27.