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19 октября, источник: БЕЛТА

БГК имени Мешкова уступил «Виве» в Лиге чемпионов

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова потерпел четвертое поражение в Лиге чемпионов, уступив на своей арене польскому «Виве» из Кельце со счетом 27:31, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Стартовый отрезок домашнего поединка 5-го тура брестчане провалили, проигрывая 4−5 мячей. Затем разрыв сокращался до двух мяей, но к перерыву гости снова ушли в отрыв — 15:9. Во втором тайме хозяева сыграли неровно. В начале у них ничего не ладилось, но ближе к концовке БГК дважды сокращал разрыв до минимума, но в итоге гости все же оказались сильнее — 31:27.

В других субботних матчах группы В португальский «Порту» и украинский «Мотор» разошлись миром — 35:35, венгерский «Веспрем» разгромил северомакедонский «Вардар» — 39:30, а французский «Монпелье» уступил немецкому «Килю» — 30:33.

Турнирное положение после 5 игровых дней: «Киль» — 9 очков, «Веспрем» — 6, «Монпелье» — 6, «Вардар» — 6, «Виве» — 5, «Порту» — 5, БГК — 2, «Мотор» — 1.

БГК имени Мешкова свой следующий поединок проведет 3 ноября в Скопье против «Варадара».

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