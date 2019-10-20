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17:32 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболистки «Гомеля» выбыли из розыгрыша Кубка ЕГФ

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки «Гомеля» не смогли пробиться в 3-й квалификационный раунд розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: https://gp.by/

В первом домашнем поединке 2-го круга квалификации гомельчанки уступили датскому «Хернингу» со счетом 21:33. Во втором матче чемпионки Беларуси взяли реванш — 25:21, но для общей победы по сумме двух встреч этого не хватило и «Гомель» завершил выступление в Кубке ЕГФ. На старте евросезона гомельчанки дважды переиграли косовский клуб «Истогу» — 45:13 и 38:22.

Вице-чемпионки Беларуси гандболистки «БНТУ-БелАЗа» в этом сезоне сыграют в розыгрыше Кубка вызова. Первым соперником подопечных Константина Шароварова в третьем по рангу континентальном турнире будет испанский «Гранольерс». Первая встреча состоится 10 ноября на площадке испанок, а 16 ноября команды встретятся в Минске.

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