Гандболистки «Гомеля» выбыли из розыгрыша Кубка ЕГФ

В первом домашнем поединке 2-го круга квалификации гомельчанки уступили датскому «Хернингу» со счетом 21:33. Во втором матче чемпионки Беларуси взяли реванш — 25:21, но для общей победы по сумме двух встреч этого не хватило и «Гомель» завершил выступление в Кубке ЕГФ. На старте евросезона гомельчанки дважды переиграли косовский клуб «Истогу» — 45:13 и 38:22.