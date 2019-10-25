Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Автомобилист
Металлург Мг
01
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
Урал
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Динамо Р
Футбол. Зарубежный
21:30
Майнц
Кельн
Футбол. Зарубежный
21:45
Нант
Монако
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Саутгемптон
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:00
Вильярреал
Алавес
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Сочи
13
Хоккей. НХЛ
26.10
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
26.10
Торонто Мэйпл Ливз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
26.10
Нью-Джерси Дэвилз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
26.10
Оттава Сенаторз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
26.10
Детройт Ред Уингз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
26.10
Ванкувер Кэнакс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз
Флорида Пантерз
Б
65
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз
Вашингтон Кэпиталз
ОТ
43
Все события
Фоторепортажи
37Как менялась форма сборной России
14«ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Сити» порезвились. Обзор вторничных матчей ЛЧ
09:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гандболисты сборной России обыграли команду Испании в товарищеском матче

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Гандболисты сборной России одержали победу над командой Испании в матче Турнира четырех наций, который проходит в аргентинском Сан-Хуане.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 32:28 в пользу российской команды.

В заключительном матче турнира сборная России в пятницу сыграет с командой Польши.

 Ради нее Акинфеев ушел из сборной России: роскошная супруга голкипера ЦСКА
Канадский хоккеист рассказал об 'адской' жизни в России
Гончаренко и отставка. Справедливы ли такие разговоры?
Объявлен состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла
Вратарь «Краснодара» вошел в сборную третьего тура Лиги Европы
Овечкин выстрелил дублем и отобрал рекорд у великого американца
Работала с Тутберидзе, дружила с Медведевой. История Саханович
Медведева: Устала, что я то против Загитовой, то против Трусовой
Гимнастка из Стерлитамака покорила мир своей красотой (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь