Гандболисты сборной России обыграли команду Испании в товарищеском матче
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Гандболисты сборной России одержали победу над командой Испании в матче Турнира четырех наций, который проходит в аргентинском
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Гандболисты сборной России одержали победу над командой Испании в матче Турнира четырех наций, который проходит в аргентинском
Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 32:28 в пользу российской команды.
В заключительном матче турнира сборная России в пятницу сыграет с командой Польши.