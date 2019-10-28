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27 октября, источник: БЕЛТА

Белорусские гандболисты дважды обыграли литовцев в товарищеских матчах

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси одержали вторую победу над командой Литвы в товарищеских матчах в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня подопечные Юрия Шевцова выиграли со счетом 30:27 (14:12).

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Самыми результативными в составе победителей стали Артем Королек и Андрей Юринок, забросившие по 6 мячей.

Накануне, в первом спарринге, белорусы разгромили литовцев с разницей в 20 мячей — 45:25 (20:13).

Результативностью отметились Владислав Кулеш и Сергей Шилович, которые по 6 раз поражали ворота соперников.

Для белорусских гандболистов эти встречи стали этапом подготовки к финальному турниру чемпионата Европы, который пройдет с 9 по 26 января 2020 года на аренах Австрии, Норвегии и Швеции.

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