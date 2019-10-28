Белорусские гандболисты дважды обыграли литовцев в товарищеских матчах

Сегодня подопечные Юрия Шевцова выиграли со счетом 30:27 (14:12).

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Самыми результативными в составе победителей стали Артем Королек и Андрей Юринок, забросившие по 6 мячей.

Накануне, в первом спарринге, белорусы разгромили литовцев с разницей в 20 мячей — 45:25 (20:13).

Результативностью отметились Владислав Кулеш и Сергей Шилович, которые по 6 раз поражали ворота соперников.