Даже Пушкин бы похвалил. В «Лукоморье» прошла битва гандбольных богатырей

Источник: РИА "Новости"

В Будённовске состоялся центральный матч первого круга чемпионата России по гандболу, в котором ставропольский «Виктор» принимал «Чеховских медведей». До начала очной встречи обе команды очков в турнире не теряли. После её окончания ситуация изменилась. Концовка матча заслонила собой всё.

«Медведи» с другого континента

Турнирная ситуация перед этим матчем была предельно просто. «Виктор» провёл восемь встреч и во всех одержал победы, «Медведи» тоже победили во всех матчах, но их было семь. Кто побеждал в очной игре, становился лидером регулярки.

Пожалуй, шансы бессменных чемпионов России можно было считать выше, если бы не одно обстоятельство: сразу семь игроков чеховской команды в составе национальной сборной сыграли на товарищеском турнире в Аргентине, который завершился несколько дней назад. По сути, именно на матч с «Виктором» и должна была прийтись ре-акклиматизация. Да и в отсутствие половины команды Владимир Максимов не имел возможности готовиться к игре должным образом.

У Сергея Клёнова в наличии были все игроки и неделя на подготовку, но помочь команде не могли основной линейный Вячеслав Касаткин и центральный Олег Кривенко, при наличии которых «Виктор» играет на полную мощь. Так что шансы изначально были равны.

Игра без вратаря

Несмотря на то, что хозяева провели полноценный подготовительный период, они всячески старались сбивать темп матча. Играли медленно, старались разыгрывать до верного, но забивали… гости.

Да, «медведи» спустя четыре минуты после начала встречи повели 3:1. Гандболисты из Чехова действовали более уверенно. Прежде всего, бросалась в глаза разница в игре вратарей.

Ставрополец Антон Заболотский сумел отбить только один из 16 бросков, долетевших до его ворот в первом тайме, тогда как его визави Дмитрий Павленко раз за разом творил в рамке чудеса.

У вратаря «Виктора» игра совсем не пошла, и именно это предопределило преимущество гостей по ходу первых 30 минут. «Медведи» в атаке тоже не блистали, и потери совершали на ровном месте, и действовали довольно медленно, но постоянно вели в счёте и могли себе позволить играть по ситуации. На перерыв команды ушли при счёте 15:12 в пользу чемпионов страны.

Десять сказочных минут

Во втором тайме характер игры поменялся. «Виктор» заиграл быстрее, и у гостей стали возникать проблемы в обороне. Семиметровые назначались в их ворота один за другим, а правый полусредний Максим Куретков клал мячи своей бывшей команде один за другим самыми разнообразными бросками.



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Но команда Владимира Максимова, подпустив соперника на расстояние одного точного броска тут же отвечала и восстанавливала разницу в счёте. Сменивший Заболотского голкипер Игорь Черников поначалу никак не мог попасть в игру, но всё изменилось после того, как он отразил семиметровый от Дмитрия Киселёва.

Черников поймал кураж и несколькими сейвами вдохнул в своих партнёров уверенность. «Виктор» играл более напористо, но «медведи» держали разницу в два мяча. Они контролировали игру, но слишком рано поверили в собственную победу. В последние десять минут всё изменилось, как в сказке. Ну, не зря же матч в «Лукоморье» проходил.

Со счёта 22:24 забивали только подопечные Сергея Клёнова. Четыре мяча подряд после позиционных атак, ошибок соперника и быстрых отрывов, и уже «Виктор» ровно за пять минут до окончания игры повёл два мяча — 26:24. А тут ещё и Киселёв второй семиметровый не реализовал, едва не погнув мячом штангу ставропольских ворот.

Однако «медведи» последние минуты провели очень активно. В обороне вновь перестроились на «5−1», как в первой половине первого тайма, блокировали пару бросков соперника, и дважды спас Павленко. В атаке же капитан «мишек» Кирилл Котов в ключевой момент забил сам и отдал великолепную передачу на Павла Андреева, и счёт сравнялся за минуту с небольшим до финального свистка.

За 40 секунд до конца встречи Павленко совершил очередной сейв, а Дмитрий Санталов поторопился в атаке, пошёл на бросок и заработал семиметровый. Кирилл Котов переиграть Черникова и вывести свою команду вперёд не смог. У хозяев оставалось более 20 секунд на последнюю атаку, которая могла принести им победу. Клёнов взял тайм-аут, всё расписал, но отличная игра в центре защиты и надёжность Павленко позволили гостям отстоять ничью.

За такую концовку в «Лукоморье» гандбольных богатырей похвалил бы даже Александр Сергеевич. Качество игры, конечно, было так себе, но драматургия на высшем уровне. Обе команды пока остались непобеждёнными.