БГК имени Мешкова проиграл «Вардару» в Лиге чемпионов

Действующие победители чемпионской Лиги, играя на своей арене в Скопье, с самого начала захватили инициативу и ни разу не позволили брестчанам выйти вперед. Первый тайм гандболисты «Вардара» выиграли со счетом 19:17, а после перерыва увеличили разрыв до пяти мячей — 36:31. Самым результативным в составе БГК стал Никита Вайлупов, забросивший 9 мячей. В шести проведенных играх чемпионы Беларуси одержали лишь одну победу, обыграв у себя дома украинский «Мотор» из Запорожья.