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01:28 (мск), источник: БЕЛТА

БГК имени Мешкова проиграл «Вардару» в Лиге чемпионов

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова потерпел пятое поражение в Лиге чемпионов, уступив в гостях северомакедонскому «Вардару» со счетом 31:36, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Действующие победители чемпионской Лиги, играя на своей арене в Скопье, с самого начала захватили инициативу и ни разу не позволили брестчанам выйти вперед. Первый тайм гандболисты «Вардара» выиграли со счетом 19:17, а после перерыва увеличили разрыв до пяти мячей — 36:31. Самым результативным в составе БГК стал Никита Вайлупов, забросивший 9 мячей. В шести проведенных играх чемпионы Беларуси одержали лишь одну победу, обыграв у себя дома украинский «Мотор» из Запорожья.

Результаты остальных матчей 6-го тура группы В: «Порту» (Португалия) «Монпелье» (Франция) — 23:23, «Мотор» — «Киль» (Германия) — 27:30, «Виве» (Кельце, Польша) — «Веспрем» (Венгрия) — 34:33.

Турнирное положение после 6 игровых дней: «Киль» — 11 очков, «Вардар» — 8, «Виве» — 7, «Монпелье» — 7, «Веспрем» — 6, «Порту» — 6, БГК — 2, «Мотор» — 1.

БГК имени Мешкова свой следующий поединок чемпионской Лиги проведет 9 ноября у себя дома против «Веспрема».

До этого 5 ноября брестчане сыграют в гостях у северомакедонского клуба «Еврофарм Работник» в 6-м туре группового этапа SEHA-лиги.

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