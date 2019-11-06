Гандбольный клуб «Спартак» проиграл «Веспрему» в матче SEHA-Газпром лиги
ТАСС, 5 ноября. Российский гандбольный клуб «Спартак» в гостях уступил венгерскому «Веспрему» со счетом 32:37 матче
ТАСС, 5 ноября. Российский гандбольный клуб «Спартак» в гостях уступил венгерскому «Веспрему» со счетом 32:37 матче
В турнирной таблице группы B «Спартак» занимает пятое место с одной победой и четырьмя поражениями, «Веспрем» идет на первой строчке, одержав пять побед и уступив один раз. В следующем туре московская команда в гостях сыграет с сербской «Металопластикой». Встреча пройдет 7 ноября.
Двенадцать команд, участвующих в турнире, разбиты на две группы. Каждая команда проведет по десять матчей на групповой стадии. Команды, занявшие первое и второе места в своей группе, напрямую выйдут в четвертьфинал, остальные команды сыграют стыковые матчи за выход в