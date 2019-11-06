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5 ноября, источник: ТАСС

Гандбольный клуб «Спартак» проиграл «Веспрему» в матче SEHA-Газпром лиги

ТАСС, 5 ноября. Российский гандбольный клуб «Спартак» в гостях уступил венгерскому «Веспрему» со счетом 32:37 матче SEHA-Газпром лиги.

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Источник: РИА "Новости"

В турнирной таблице группы B «Спартак» занимает пятое место с одной победой и четырьмя поражениями, «Веспрем» идет на первой строчке, одержав пять побед и уступив один раз. В следующем туре московская команда в гостях сыграет с сербской «Металопластикой». Встреча пройдет 7 ноября.

SEHA-Газпром лига была образована в 2011 году. В ней выступают ведущие клубы стран Восточной Европы, среди которых двукратные победители Лиги чемпионов северомакедонский «Вардар» и «Загреб», четырехкратный финалист этого турнира «Веспрем», а также лучшие команды Украины и Белоруссии. С этого сезона лига вышла за границы Восточной Европы, «Спартак» стал первым представителем России в лиге.

Двенадцать команд, участвующих в турнире, разбиты на две группы. Каждая команда проведет по десять матчей на групповой стадии. Команды, занявшие первое и второе места в своей группе, напрямую выйдут в четвертьфинал, остальные команды сыграют стыковые матчи за выход в плей-офф.

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