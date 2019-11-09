Тренерский штаб сборной России сократил состав на ЧМ до 20 гандболисток

Как отмечается, в таком варианте состава сборная России проведет краткосрочный сбор в подмосковном Новогорске с 18 по 20 ноября, а по его итогам будут отобраны 18 человек, которые выступят в составе российской команды на чемпионате мира. Перед мировым первенством сборная России примет участие в турнире в Сеуле, где ее соперницами будут команды Венгрии, Сербии и Южной Кореи. В список из 20 гандболисток вошли:
вратари — Виктория Калинина («Кубань»), Анастасия Лагина («Лада»), Анна Седойкина («Ростов-Дон»);.
левые крайние — Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе — «Ростов-Дон»);.
левые полусредние — Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе — «Ростов-Дон»), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Елена Михайличенко («Лада»);.
разыгрывающие — Ярослава Фролова («Кубань»), Ольга Щербак («Лада»);.
линейные — Анастасия Илларионова («Звезда»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Яна Жилинскайте (ЦСКА);.
правые полусредние — Анна Вяхирева, Валерия Маслова (обе — «Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко («Кубань»);.
правые крайние — Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).
Чемпионат мира в Японии пройдет с 30 ноября по 15 декабря. На первом групповом этапе россиянки встретятся с командами Аргентины, ДР Конго, Китая, Швеции и Японии.