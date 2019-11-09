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8 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Тренерский штаб сборной России сократил состав на ЧМ до 20 гандболисток

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Тренерский штаб женской сборной России по гандболу во главе с Амбросом Мартином огласил сокращенный вариант состава команды для подготовки к чемпионату мира-2019 в Японии, в который вошли 20 спортсменок, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается, в таком варианте состава сборная России проведет краткосрочный сбор в подмосковном Новогорске с 18 по 20 ноября, а по его итогам будут отобраны 18 человек, которые выступят в составе российской команды на чемпионате мира. Перед мировым первенством сборная России примет участие в турнире в Сеуле, где ее соперницами будут команды Венгрии, Сербии и Южной Кореи. В список из 20 гандболисток вошли:

вратари — Виктория Калинина («Кубань»), Анастасия Лагина («Лада»), Анна Седойкина («Ростов-Дон»);.

левые крайние — Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе — «Ростов-Дон»);.

левые полусредние — Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе — «Ростов-Дон»), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Елена Михайличенко («Лада»);.

разыгрывающие — Ярослава Фролова («Кубань»), Ольга Щербак («Лада»);.

линейные — Анастасия Илларионова («Звезда»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Яна Жилинскайте (ЦСКА);.

правые полусредние — Анна Вяхирева, Валерия Маслова (обе — «Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко («Кубань»);.

правые крайние — Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).

Чемпионат мира в Японии пройдет с 30 ноября по 15 декабря. На первом групповом этапе россиянки встретятся с командами Аргентины, ДР Конго, Китая, Швеции и Японии.

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