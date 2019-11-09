Тренерский штаб сборной России сократил состав на ЧМ до 20 гандболисток

Как отмечается, в таком варианте состава сборная России проведет краткосрочный сбор в подмосковном Новогорске с 18 по 20 ноября, а по его итогам будут отобраны 18 человек, которые выступят в составе российской команды на чемпионате мира. Перед мировым первенством сборная России примет участие в турнире в Сеуле, где ее соперницами будут команды Венгрии, Сербии и Южной Кореи. В список из 20 гандболисток вошли: