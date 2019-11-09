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8 ноября, источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА победил «Динамо-Синару» в матче чемпионата России

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Гандболистки московского ЦСКА обыграли волгоградский клуб «Динамо-Синара» в домашнем матче предварительного этапа чемпионата России.

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Встреча, прошедшая в пятницу в Москве, завершилась со счетом 36:13. ЦСКА одержал седьмую победу в восьми матчах, а «Динамо-Синара» потерпело шестое поражение в восьми играх.

В следующем матче турнира «Динамо-Синара» 10 ноября сыграет в гостях с московским «Лучом», а ЦСКА 12 ноября примет «Ростов-Дон».

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