ЦСКА победил «Динамо-Синару» в матче чемпионата России
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Гандболистки московского ЦСКА обыграли волгоградский клуб «Динамо-Синара» в домашнем матче предварительного этапа чемпионата России.
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Гандболистки московского ЦСКА обыграли волгоградский клуб «Динамо-Синара» в домашнем матче предварительного этапа чемпионата России.
Встреча, прошедшая в пятницу в Москве, завершилась со счетом 36:13. ЦСКА одержал седьмую победу в восьми матчах, а «Динамо-Синара» потерпело шестое поражение в восьми играх.
В следующем матче турнира «Динамо-Синара» 10 ноября сыграет в гостях с московским «Лучом», а ЦСКА 12 ноября примет «Ростов-Дон».