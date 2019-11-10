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9 ноября, источник: БЕЛТА

БГК имени Мешкова уступил «Вспрему» в Лиге чемпионов

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова шестой раз проиграл в групповом раунде Лиги чемпионов, уступив на своей арене венгерскому «Веспрему» со счетом 30:37, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Заключительный поединок первого круга соревнований в группе В брестчане начали активно и быстро оторвались от гостей на 3 мяча 5:2. Однако постепенно игра выровнялась, и вскоре уже гости стали диктовать свои условия, уйдя на перерыв с преимуществом в те же 3 гола — 20:17. Во втором тайме гандболисты «Веспрема» продолжали контролировать ход встречи и уверенно довели ее до победы со счетом 37:30. В следующем поединке 16 ноября БГК попытался взять реванш у «Веспрема» на его площадке.

В первой половине турнирной дистанции чемпионы Беларуси добились лишь одной виктории, одолев на своей арене украинский «Мотор» из Запорожья со счетом 33:31. В пассиве брестчан 6 поражений и 7-е, предпоследнее место в группе.

Также сегодня северомакедонский «Вардар» в Скопье сыграл вничью с польским «Виве» из Кельце — 28:28.

Остальные поединки 7-го тура в группе В состоятся 10 ноября: «Мотор» — «Монпелье» (Франция), «Киль» (Германия) — «Порту» (Португалия).

Турнирное положение: «Киль» — 11 очков (6 матчей), «Вардар» — 9 (7), «Веспрем» — 8 (7), «Виве» — 8 (7), «Монпелье» — 7 (6), «Порту» — 6 (6), БГК — 2 (7), «Мотор» — 1 (6).

В плей-офф чемпионской Лиги выйдут 6 лучших команд.

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