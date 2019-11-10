БГК имени Мешкова уступил «Вспрему» в Лиге чемпионов

Заключительный поединок первого круга соревнований в группе В брестчане начали активно и быстро оторвались от гостей на 3 мяча 5:2. Однако постепенно игра выровнялась, и вскоре уже гости стали диктовать свои условия, уйдя на перерыв с преимуществом в те же 3 гола — 20:17. Во втором тайме гандболисты «Веспрема» продолжали контролировать ход встречи и уверенно довели ее до победы со счетом 37:30. В следующем поединке 16 ноября БГК попытался взять реванш у «Веспрема» на его площадке.