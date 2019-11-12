Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» уступили «Гранольерсу» в первом матче 1/16 финала Кубка вызова

В первом тайме подопечные Константина Шароварова уступили соперницам 9 мячей — 11:20. После перерыва вице-чемпионки Беларуси сыграли сильнее и к финальной сирене сократили разрыв до 5 мячей — 29:34.
Самой результативной в составе «БНТУ-БелАЗа» стала Мария Коновал, забросившая 6 мячей, на гол меньше в активе Регины Кудрявцевой, по 5 раз отличились Лилия Артюхович и Татьяна Рудковская.
Ответный поединок за выход в 1/8 финала состоится 16 ноября в Минске. В 1/8 финала уже вышли сербский «Зайчар», португальский «Баррос» и хорватский «Бьеловар».