БГК имени Мешкова проиграл «Веспрему» в Лиге чемпионов

Сегодня в гостевом поединке 8-го тура группы В чемпионы Беларуси проиграли венгерскому «Веспрему» со счетом 25:31. В первом тайме гости ни в чем не уступали хозяевам, и команды ушли на перерыв при равном счете — 14:14.

Во второй половине встречи гандболисты «Веспрема» сыграли гораздо сильнее и в итоге одержали уверенную викторию с разницей в 6 мячей. В составе брестчан самым результативным стал французский легионер Вильям Аккамбре, забросивший 5 мячей.

На финише первого круга соревнований венгерский клуб обыграл БГК в Бресте со счетом 37:30. В активе брестских подопечных испанского специалиста Рауля Алонсо всего одна победа — в Бресте они обыграли украинский «Мотор» из Запорожья (33:31).



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Результаты других встреч 8-го тура: «Порту» (Португалия) — «Киль» (Германия) — 29:30, «Виве» (Кельце, Польша) — «Вардар» (Скопье, Северная Македония) — 35:25. В составе польского клуба белорус Артем Королек забросил 6 мячей, а Владислав Кулеш отличился 3 раза.

В воскресенье, 17 ноября, французский «Монпелье» примет на своей площадке гандболистов «Мотора», в котором выступают белорусы Борис Пуховский и Максим Бабичев.

Турнирное положение: «Киль» — 13 очков (8 матчей), «Веспрем» — 10 (8), «Виве» — 10 (8), «Монпелье» — 9 (7), «Вардар» — 9 (8), «Порту» — 8 (8), БГК — 2 (8), «Мотор» — 1 (7).

Следующий матч БГК имени Мешкова проведет 23 ноября на своей арене против «Вардара».