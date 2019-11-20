Назван состав женской сборной России по гандболу на чемпионат мира

вратари — Виктория Калинина, Анастасия Лагина, Анна Седойкина; левые крайние — Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова; левые полусредние — Владлена Бобровникова, Анна Сень, Ольга Горшенина, Елизавета Малашенко, Елена Михайличенко; разыгрывающая Ярослава Фролова; линейные — Анастасия Илларионова, Ксения Макеева, Яна Жилинскайте; правые полусредние — Анна Вяхирева, Валерия Маслова; правые крайние — Юлия Манагарова, Ольга Фомина.
Чемпионат мира пройдет в Японии с 30 ноября по 15 декабря. Женская сборная России четыре раза становилась победительницей чемпионатов мира — в 2001, 2005, 2007 и 2009 годах.