Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
04:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. КХЛ
20.11
Динамо Р
ХК Динамо
ОТ
34
Хоккей. КХЛ
20.11
Витязь
ЦСКА
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
20.11
Спартак
Локомотив
Б
43
Хоккей. КХЛ
20.11
Сочи
Северсталь
42
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
20.11
Салават Юлаев
Куньлунь
10
Хоккей. КХЛ
20.11
Сибирь
Ак Барс
14
Все события
Фоторепортажи
12Представлена новая форма сборной России
15Марибор. Поражение России, которое не получается забыть
20 ноября, источник: ТАСС

Назван состав женской сборной России по гандболу на чемпионат мира

НОВОГОРСК /Московская область/, 20 ноября. /ТАСС/. Тренерский штаб женской сборной России определился с составом на чемпионат мира по гандболу в Японии. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Амброс Мартин.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В состав вошли:

вратари — Виктория Калинина, Анастасия Лагина, Анна Седойкина; левые крайние — Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова; левые полусредние — Владлена Бобровникова, Анна Сень, Ольга Горшенина, Елизавета Малашенко, Елена Михайличенко; разыгрывающая Ярослава Фролова; линейные — Анастасия Илларионова, Ксения Макеева, Яна Жилинскайте; правые полусредние — Анна Вяхирева, Валерия Маслова; правые крайние — Юлия Манагарова, Ольга Фомина.

Чемпионат мира пройдет в Японии с 30 ноября по 15 декабря. Женская сборная России четыре раза становилась победительницей чемпионатов мира — в 2001, 2005, 2007 и 2009 годах.

 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Черчесов обратился к болельщикам после завершения отбора Евро
Сборная России заняла второе место в группе B Кубка Дэвиса
УЕФА открыл дело против сборной Бельгии после матча с россиянами
Овечкин: Кубок мира — обычный турнир, я хочу на Олимпиаду
СМИ узнали о тайной свадьбе Криштиану Роналду в Марокко
«Спартак» прервал трехматчевую победную серию «Локомотива» в КХЛ
Аршавин рассказал, кого видит основным вратарем сборной России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь