Шишкарев: Трефилов будет со сборной России по гандболу на ЧМ в Японии
НОВОГОРСК (Московская область), 20 ноя — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу, а ныне
НОВОГОРСК (Московская область), 20 ноя — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу, а ныне
Чемпионат мира в Японии пройдет с 30 ноября по 15 декабря. В августе место Трефилова в сборной России занял испанский тренер Амброс Мартин, под руководством которого россиянки выступят на чемпионате мира.
«Евгений Трефилов не летит на товарищеский турнир в Корею. Он полетит сразу на чемпионат мира в Японию. Мы бережем его здоровье, длинные перелеты — не совсем то, что нужно его здоровью. Он в прекрасной форме интеллектуальной. Мы помогаем соблюдать ему рекомендации врачей в плане физического состояния. В целом Евгений Васильевич хорошо себя чувствует, он помогает нам, делает замечания, предложения, обсуждали с ним и состав на чемпионат мира», — сказал Шишкарев журналистам.