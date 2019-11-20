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20 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Шишкарев: Трефилов будет со сборной России по гандболу на ЧМ в Японии

НОВОГОРСК (Московская область), 20 ноя — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу, а ныне вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Трефилов поедет с национальной командой на чемпионат мира в Японии, сообщил президент ФГР Сергей Шишкарев.

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Источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат мира в Японии пройдет с 30 ноября по 15 декабря. В августе место Трефилова в сборной России занял испанский тренер Амброс Мартин, под руководством которого россиянки выступят на чемпионате мира.

«Евгений Трефилов не летит на товарищеский турнир в Корею. Он полетит сразу на чемпионат мира в Японию. Мы бережем его здоровье, длинные перелеты — не совсем то, что нужно его здоровью. Он в прекрасной форме интеллектуальной. Мы помогаем соблюдать ему рекомендации врачей в плане физического состояния. В целом Евгений Васильевич хорошо себя чувствует, он помогает нам, делает замечания, предложения, обсуждали с ним и состав на чемпионат мира», — сказал Шишкарев журналистам.

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