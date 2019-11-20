Шишкарев: Трефилов будет со сборной России по гандболу на ЧМ в Японии

Чемпионат мира в Японии пройдет с 30 ноября по 15 декабря. В августе место Трефилова в сборной России занял испанский тренер Амброс Мартин, под руководством которого россиянки выступят на чемпионате мира.

«Евгений Трефилов не летит на товарищеский турнир в Корею. Он полетит сразу на чемпионат мира в Японию. Мы бережем его здоровье, длинные перелеты — не совсем то, что нужно его здоровью. Он в прекрасной форме интеллектуальной. Мы помогаем соблюдать ему рекомендации врачей в плане физического состояния. В целом Евгений Васильевич хорошо себя чувствует, он помогает нам, делает замечания, предложения, обсуждали с ним и состав на чемпионат мира», — сказал Шишкарев журналистам.