Белорусские гандболистки отправились на турнир в Польшу
20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси сегодня отправились на международный турнир в польский Люблин, сообщает корреспондент БЕЛТА.
20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси сегодня отправились на международный турнир в польский Люблин, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Главный тренер белорусской команды Томаж Чатер включил в выездной состав 18 гандболисток:
вратари — Юлия Кунцевич («Гомель»), Лилия Бурдук, Юлия Грацкевич (обе — «БНТУ-БелАЗ»);.
полевые игроки — Наталья Котина, Ирина Дронова, Екатерина Силицкая, Татьяна Цырибко, Ирина Мокат, Кристина Ахраменко (все — «Гомель»), Виктория Шамановская («Лада», Тольятти, Россия), Диана Ильина («Глория Бистрица», Румыния), Лилия Артюхович, Мария Коновал, Снежана Снежко, Татьяна Рудковская, Валерия Гутова (все — «БНТУ-БелАЗ»), Янина Елисеева, Анна Рябченко (обе — «Городничанка»).
В первый день турнира, 22 ноября, белорусские гандболистки сыграют с командой Украины, 23 ноября — со сборной Литвы, а в последний день соревнований, 24 ноября, встретятся с командой Польши.