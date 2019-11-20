Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
04:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. КХЛ
20.11
Динамо Р
ХК Динамо
ОТ
34
Хоккей. КХЛ
20.11
Витязь
ЦСКА
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
20.11
Спартак
Локомотив
Б
43
Хоккей. КХЛ
20.11
Сочи
Северсталь
42
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
20.11
Салават Юлаев
Куньлунь
10
Хоккей. КХЛ
20.11
Сибирь
Ак Барс
14
Все события
Фоторепортажи
12Представлена новая форма сборной России
15Марибор. Поражение России, которое не получается забыть
20 ноября, источник: БЕЛТА

Белорусские гандболистки отправились на турнир в Польшу

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси сегодня отправились на международный турнир в польский Люблин, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Главный тренер белорусской команды Томаж Чатер включил в выездной состав 18 гандболисток:

вратари — Юлия Кунцевич («Гомель»), Лилия Бурдук, Юлия Грацкевич (обе — «БНТУ-БелАЗ»);.

полевые игроки — Наталья Котина, Ирина Дронова, Екатерина Силицкая, Татьяна Цырибко, Ирина Мокат, Кристина Ахраменко (все — «Гомель»), Виктория Шамановская («Лада», Тольятти, Россия), Диана Ильина («Глория Бистрица», Румыния), Лилия Артюхович, Мария Коновал, Снежана Снежко, Татьяна Рудковская, Валерия Гутова (все — «БНТУ-БелАЗ»), Янина Елисеева, Анна Рябченко (обе — «Городничанка»).

В первый день турнира, 22 ноября, белорусские гандболистки сыграют с командой Украины, 23 ноября — со сборной Литвы, а в последний день соревнований, 24 ноября, встретятся с командой Польши.

 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Настя Каменских изменила цвет волос и рассорила фанатов
Черчесов обратился к болельщикам после завершения отбора Евро
Сборная России заняла второе место в группе B Кубка Дэвиса
УЕФА открыл дело против сборной Бельгии после матча с россиянами
Овечкин: Кубок мира — обычный турнир, я хочу на Олимпиаду
СМИ узнали о тайной свадьбе Криштиану Роналду в Марокко
«Спартак» прервал трехматчевую победную серию «Локомотива» в КХЛ
Аршавин рассказал, кого видит основным вратарем сборной России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь