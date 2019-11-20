«Чеховские медведи» проиграли румынскому «Динамо» и потеряли шансы на выход в плей-офф ЛЧ

«Чеховские медведи» набрали шесть очков и занимают пятое место в группе D, это поражение стало для команды шестым при трех победах, команда за тур до конца группового этапа отстала от идущей второй польской «Вислы» на три очка. В следующий раунд турнира выйдут две лучшие команды из группы. Таким образом, «Чеховские медведи» потеряли шансы на выход в плей-офф. «Динамо» занимает в группе первое место с 15 очками.