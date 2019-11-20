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20 ноября, источник: ТАСС

«Чеховские медведи» проиграли румынскому «Динамо» и потеряли шансы на выход в плей-офф ЛЧ

ТАСС, 20 ноября. Российский гандбольный клуб «Чеховские медведи» проиграл румынскому «Динамо» со счетом 23:34 в гостевом матче девятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Бухаресте.

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Источник: РИА "Новости"

«Чеховские медведи» набрали шесть очков и занимают пятое место в группе D, это поражение стало для команды шестым при трех победах, команда за тур до конца группового этапа отстала от идущей второй польской «Вислы» на три очка. В следующий раунд турнира выйдут две лучшие команды из группы. Таким образом, «Чеховские медведи» потеряли шансы на выход в плей-офф. «Динамо» занимает в группе первое место с 15 очками.

В следующем матче «Чеховские медведи» примут швейцарский «Шаффхаузен», встреча состоится 30 ноября.

Высшим достижением «Чеховских медведей» в Лиге чемпионов является четвертое место в сезоне-2009/10.

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