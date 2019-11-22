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22 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Гандболистки сборной России победили Венгрию в матче товарищеского турнира

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Женская сборная России по гандболу обыграла команду Венгрии в матче международного товарищеского турнира в Южной Корее.

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Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 29:25 в пользу россиянок.

В субботу сборная России в рамках турнира сыграет с командой Сербии.

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