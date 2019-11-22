Гандболистки сборной России победили Венгрию в матче товарищеского турнира
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Женская сборная России по гандболу обыграла команду Венгрии в матче международного товарищеского турнира в Южной Корее.
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Женская сборная России по гандболу обыграла команду Венгрии в матче международного товарищеского турнира в Южной Корее.
Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 29:25 в пользу россиянок.
В субботу сборная России в рамках турнира сыграет с командой Сербии.