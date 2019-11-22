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22 ноября, источник: БЕЛТА

Могилевский «Машека» уступил «Бухаресту» в Кубке вызова

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты могилевского клуба «Машека» проиграли румынскому «Бухаресту» в первом матче 1/16 финала розыгрыша Кубка вызова, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В сегодняшней встрече на паркете спорткомплекса «Олимпийский» могилевчане лишь до середины первого тайма играли на равных, а затем гости прочно завладели инициативой и выиграли со счетом 34:26 (14:11). Самым результативным в составе «Машеки» стал Сергей Михальчук, забросивший 8 мячей.

Повторный поединок за выход в 1/8 финала Кубка вызова состоится 23 ноября также в Могилеве.

В субботу БГК имени Мешкова примет в Бресте гандболистов северомакедонского «Вардара» из Скопье в матче 9-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Сейчас положение команд в группе В чемпионской Лиги таково: «Киль» (Германия) — 14 очков (9 матчей), «Монпелье» (Франция) — 11 (8), «Веспрем» (Венгрия) — 10 (8), «Виве» (Кельце, Польша) — 10 (8), «Вардар» — 9 (8), «Порту» (Португалия) — 8 (8), БГК имени Мешкова — 2 (8), «Мотор» (Запорожье, Украина) — 2 (9).

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