Могилевский «Машека» уступил «Бухаресту» в Кубке вызова

В сегодняшней встрече на паркете спорткомплекса «Олимпийский» могилевчане лишь до середины первого тайма играли на равных, а затем гости прочно завладели инициативой и выиграли со счетом 34:26 (14:11). Самым результативным в составе «Машеки» стал Сергей Михальчук, забросивший 8 мячей.