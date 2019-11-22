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22 ноября, источник: БЕЛТА

Гандболистки сборной Беларуси обыграли Украину на турнире в Люблине

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси успешно начали выступление на международном турнире в польском Люблине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в стартовом поединке подопечные Томажа Чатера встречались с гандболистками Украины и уверенно победили со счетом 31:22 (14:10).

Завтра белоруски сыграют с командой Литвы, которая сегодня будет соперничать с польской дружиной. В заключительный день соревнований 24 ноября белорусские гандболистки встретятся с польками.

На этот турнир в составе белорусской сборной отправились 16 гандболисток:

вратари — Юлия Кунцевич («Гомель»), Юлия Грацкевич (обе — «БНТУ-БелАЗ»);.

полевые игроки — Наталья Котина, Ирина Дронова, Екатерина Силицкая, Татьяна Цырибко, Ирина Мокат, Кристина Ахраменко (все — «Гомель»), Виктория Шамановская («Лада», Тольятти, Россия), Диана Ильина («Глория Бистрица», Румыния), Лилия Артюхович, Мария Коновал, Татьяна Рудковская, Валерия Гутова (все — «БНТУ-БелАЗ»), Янина Елисеева, Анна Рябченко (обе — «Городничанка»).

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