Гандболистки сборной Беларуси обыграли Украину на турнире в Люблине
22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси успешно начали выступление на международном турнире в польском Люблине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси успешно начали выступление на международном турнире в польском Люблине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в стартовом поединке подопечные Томажа Чатера встречались с гандболистками Украины и уверенно победили со счетом 31:22 (14:10).
Завтра белоруски сыграют с командой Литвы, которая сегодня будет соперничать с польской дружиной. В заключительный день соревнований 24 ноября белорусские гандболистки встретятся с польками.
На этот турнир в составе белорусской сборной отправились 16 гандболисток:
вратари — Юлия Кунцевич («Гомель»), Юлия Грацкевич (обе — «БНТУ-БелАЗ»);.
полевые игроки — Наталья Котина, Ирина Дронова, Екатерина Силицкая, Татьяна Цырибко, Ирина Мокат, Кристина Ахраменко (все — «Гомель»), Виктория Шамановская («Лада», Тольятти, Россия), Диана Ильина («Глория Бистрица», Румыния), Лилия Артюхович, Мария Коновал, Татьяна Рудковская, Валерия Гутова (все — «БНТУ-БелАЗ»), Янина Елисеева, Анна Рябченко (обе — «Городничанка»).