Гандболистки сборной Беларуси обыграли Украину на турнире в Люблине

Сегодня в стартовом поединке подопечные Томажа Чатера встречались с гандболистками Украины и уверенно победили со счетом 31:22 (14:10).

Завтра белоруски сыграют с командой Литвы, которая сегодня будет соперничать с польской дружиной. В заключительный день соревнований 24 ноября белорусские гандболистки встретятся с польками.

На этот турнир в составе белорусской сборной отправились 16 гандболисток:

вратари — Юлия Кунцевич («Гомель»), Юлия Грацкевич (обе — «БНТУ-БелАЗ»);.