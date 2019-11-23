Гандболистки сборной России обыграли Сербию в товарищеском матче
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Женская сборная России по гандболу победила команду Сербии в матче товарищеского турнира в Сеуле в преддверии чемпионата мира в Японии.
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Женская сборная России по гандболу победила команду Сербии в матче товарищеского турнира в Сеуле в преддверии чемпионата мира в Японии.
Встреча, прошедшая в субботу завершилась со счетом 43:25. Россиянки, одержавшие две победы, встретятся с хозяйками турнира 25 ноября.
Чемпионат мира по гандболу среди женских команд пройдет с 30 ноября по 15 декабря в Японии.