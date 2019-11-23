Гандболистки сборной Беларуси одержали вторую победу на турнире в Люблине

Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Колорадо Эвеланш
Торонто Мэйпл Ливз
10
Хоккей. НХЛ
1-й период
Виннипег Джетс
Коламбус Блю Джэкетс
00
Хоккей. НХЛ
1-й период
Бостон Брюинз
Миннесота Уайлд
01
Хоккей. НХЛ
1-й период
Монреаль Канадиенс
Нью-Йорк Рейнджерс
10
Хоккей. НХЛ
1-й период
Тампа-Бэй Лайтнинг
Анахайм Дакс
00
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нью-Джерси Дэвилз
Детройт Ред Уингз
00
Хоккей. НХЛ
1-й период
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
12
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас Старз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
23.11
Лос-Анджелес Кингз
Аризона Койотс
23
Футбол. Зарубежный
23.11
Реал
Реал Сосьедад
31
Футбол. Зарубежный
23.11
Торино
Интер
03
Футбол. Зарубежный
23.11
Брест
Нант
11
Футбол. Зарубежный
23.11
Метц
Реймс
11
Футбол. Зарубежный
23.11
Анже
Ним
10
Футбол. Зарубежный
23.11
Амьен
Страсбур
04
Футбол. Зарубежный
23.11
Дижон
Ренн
21
Хоккей. НХЛ
23.11
Филадельфия Флайерз
Калгари Флэймз
Б
23
Футбол. Зарубежный
23.11
Манчестер Сити
Челси
21
Футбол. Зарубежный
23.11
РБ Лейпциг
Кельн
41
Футбол. Зарубежный
23.11
Гранада
Атлетико
11
Футбол. Зарубежный
23.11
Милан
Наполи
11
Футбол. Премьер-лига
11:30
Уфа
Сочи
Футбол. Первый дивизион
23.11
Торпедо М
Луч
02
Футбол. Зарубежный
23.11
Лион
Ницца
21
Футбол. Зарубежный
23.11
Брайтон & Хоув
Лестер
02
Футбол. Зарубежный
23.11
Арсенал
Саутгемптон
22
Футбол. Зарубежный
23.11
Борнмут
Вулверхэмптон Уондерерс
12
Футбол. Зарубежный
23.11
Кристал Пэлас
Ливерпуль
12
Футбол. Зарубежный
23.11
Эвертон
Норвич
02
Футбол. Зарубежный
23.11
Уотфорд
Бернли
03
Футбол. Зарубежный
23.11
Бетис
Валенсия
21
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Адмирал
Футбол. Зарубежный
23.11
Байер
Фрайбург
11
Футбол. Зарубежный
23.11
Айнтрахт Ф
Вольфсбург
02
Футбол. Зарубежный
23.11
Вердер
Шальке-04
12
Футбол. Зарубежный
23.11
Фортуна Д
Бавария
04
Футбол. Зарубежный
23.11
Унион Б
Боруссия М
20
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Спартак
Футбол. Зарубежный
14:00
Эспаньол
Хетафе
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Амур
Футбол. Первый дивизион
23.11
Балтика
Мордовия
02
Футбол. Зарубежный
23.11
Аталанта
Ювентус
13
Хоккей. КХЛ
23.11
Авангард
Динамо Мн
12
Футбол. Зарубежный
14:30
Болонья
Парма
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Ак Барс
Футбол. Премьер-лига
23.11
Динамо
Ростов
21
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Торпедо
Футбол. Первый дивизион
23.11
Краснодар-2
Химки
22
Футбол. Зарубежный
23.11
Вест Хэм Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
23
Футбол. Первый дивизион
23.11
Чертаново
СКА-Хабаровск
10
Футбол. Первый дивизион
23.11
Факел
Нижний Новгород
02
Футбол. Первый дивизион
23.11
Ротор
Томь
20
Футбол. Зарубежный
23.11
Леганес
Барселона
12
Футбол. Премьер-лига
23.11
Рубин
Зенит
12
Футбол. Первый дивизион
23.11
Чайка
Армавир
10
Футбол. Первый дивизион
23.11
Шинник
Текстильщик
30
Футбол. Первый дивизион
23.11
Нефтехимик
Енисей
10
Все события
Фоторепортажи
12Сборная России крупно проиграла бельгийцам
26«Этот клуб должен жить». Манифест болельщиков «Ростова» в матче с «Динамо»
23 ноября, источник: БЕЛТА

Гандболистки сборной Беларуси одержали вторую победу на турнире в Люблине

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси одержали вторую победу на международном турнире в польском Люблине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Сегодняшний матч 2-го тура с командой Литвы белоруски начали очень активно, и на 13-й минуте вели — 10:0. Первый тайм завершился со счетом 22:8, а итоговый результат — 36:23 в пользу сборной Беларуси. В стартовом поединке белорусские спортсменки взяли верх над сборной Украины с результатом 31:22.

В заключительном матче 24 ноября подопечные Томажа Чатера встретятся с гандболистками Польши. Хозяйки турнира на старте разгромили литовок — 37:19, а сегодня сыграют с командой Украины.

Читайте также
 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Пластик захватывает мир в новом клипе IOWA
Сборная России будет самой представительной в финале Гран-при
Динамовский наVAR. Бело-голубые вырвали победу у «Ростова»
Дзюба снова тащит «Зенит»: форвард прервал серию без голов
Овечкин грустит, «Вашингтон» без его голов не выигрывает
Россияне не вышли в финал КД, ведя 3:0 на решающем тай-брейке
Казахстанская боксерша покрасовалась на берегу океана (фото)
ФНЛ: «Ротор» в лидерах, в Воронеже фанаты напали на футболистов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь