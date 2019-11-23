Гандболистки сборной Беларуси одержали вторую победу на турнире в Люблине
23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси одержали вторую победу на международном турнире в польском Люблине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси одержали вторую победу на международном турнире в польском Люблине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодняшний матч 2-го тура с командой Литвы белоруски начали очень активно, и на 13-й минуте вели — 10:0. Первый тайм завершился со счетом 22:8, а итоговый результат — 36:23 в пользу сборной Беларуси. В стартовом поединке белорусские спортсменки взяли верх над сборной Украины с результатом 31:22.
В заключительном матче 24 ноября подопечные Томажа Чатера встретятся с гандболистками Польши. Хозяйки турнира на старте разгромили литовок — 37:19, а сегодня сыграют с командой Украины.