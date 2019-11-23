БГК имени Мешкова выиграл у «Вардара» и прервал серию поражений в ЛЧ

Первый тайм встречи 9-го тура на паркете своего спорткомплекса «Виктория» брестчане проиграли с минимальной разницей в счете — 12:13. Во второй половине брестчане сразу выровняли положение, а затем полностью завладели инициативой и в итоге одержали красивую викторию с перевесом в 9 мячей. В концовке встречи отлично сыграл на последнем рубеже обороны голкипер БГК Иван Пешич, а самым результативным стал Никита Вайлупов, который 12 раз поражал ворота соперников.