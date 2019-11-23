БГК имени Мешкова выиграл у «Вардара» и прервал серию поражений в ЛЧ

Первый тайм встречи 9-го тура на паркете своего спорткомплекса «Виктория» брестчане проиграли с минимальной разницей в счете — 12:13. Во второй половине брестчане сразу выровняли положение, а затем полностью завладели инициативой и в итоге одержали красивую викторию с перевесом в 9 мячей. В концовке встречи отлично сыграл на последнем рубеже обороны голкипер БГК Иван Пешич, а самым результативным стал Никита Вайлупов, который 12 раз поражал ворота соперников.
Результаты остальных встреч 9-го тура: «Киль» (Германия) — «Мотор» (Запорожье, Украина) — 32:32, «Монпелье» (Франция) — «Порту» (Португалия) — 22:27, «Веспрем» (Венгрия) — «Виве» (Кельце, Польша) — 28:24.
Турнирное положение группе В после 9 туров: «Киль» — 14 очков, «Веспрем» — 12, «Монпелье» — 11, «Виве» — 10, «Порту» — 10, «Вардар» — 9, БГК имени Мешкова — 4, «Мотор» — 2.
Свой следующий матч чемпионы Беларуси проведут 30 ноября в Кельце против «Виве», в составе которого играют белорусские гандболисты Артем Королек и Владислав Кулеш.
Гандболисты могилевского клуба «Машека» завершили выступление в Кубке вызова, уступив пр сумме двух домашних встреч 1/16 финала румынскому «Бухаресту». В первом матче гости выиграли с разницей в 6 мячей — 34:28, во втором могилевчане взяли реванш 28:25, но этого не хватило для общего успеха.