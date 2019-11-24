Гандболисты «Виктора» вышли в 1/8 финала Кубка вызова
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Гандболисты ставропольского «Виктора» обыграли словацкий клуб «Поважска-Бистрица» в ответном матче 3-го раунда Кубка вызова.
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Гандболисты ставропольского «Виктора» обыграли словацкий клуб «Поважска-Бистрица» в ответном матче 3-го раунда Кубка вызова.
Ответная встреча, прошедшая в Буденновске, завершилась со счетом 33:19 в пользу «Виктора». В первой игре также победили ставропольцы (29:27).
По сумме двух встреч «Виктор» обыграл словацкую команду и вышел в 1/8 финала турнира.