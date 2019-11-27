Гандболисты «Спартака» проиграли «Загребу» в матче SEHA-Газпром лиги
ТАСС, 27 ноября. Российский гандбольный клуб «Спартак» проиграл хорватскому «Загребу» со счетом 23:39 в гостевом матче
ТАСС, 27 ноября. Российский гандбольный клуб «Спартак» проиграл хорватскому «Загребу» со счетом 23:39 в гостевом матче
В турнирной таблице группы B «Спартак» занимает последнее, шестое место с одной победой и шестью поражениями, «Загреб» идет на третьей строчке, одержав четыре победы и дважды уступив. В следующем туре московская команда дома сыграет с белорусским БГК им. Мешкова (Брест). Встреча пройдет 2 декабря.
12 команд, участвующих в турнире, разбиты на две группы. Каждая команда проведет по десять матчей на групповой стадии. Команды, занявшие первое и второе места в своей группе, напрямую выйдут в четвертьфинал, остальные команды сыграют стыковые матчи за выход в