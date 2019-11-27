Гандболисты «Спартака» проиграли «Загребу» в матче SEHA-Газпром лиги

Источник: РИА "Новости"

В турнирной таблице группы B «Спартак» занимает последнее, шестое место с одной победой и шестью поражениями, «Загреб» идет на третьей строчке, одержав четыре победы и дважды уступив. В следующем туре московская команда дома сыграет с белорусским БГК им. Мешкова (Брест). Встреча пройдет 2 декабря.

SEHA-Газпром лига была образована в 2011 году. В ней выступают ведущие клубы стран Восточной Европы, среди которых двукратные победители Лиги чемпионов северомакедонский «Вардар» и «Загреб», четырехкратный финалист этого турнира венгерский «Веспрем», а также лучшие команды Украины и Белоруссии. С этого сезона лига вышла за границы Восточной Европы, «Спартак» стал первым представителем России в турнире.