Больной гандболом: Трефилов готов вернуться в тренерскую профессию

Больной гандболом: Трефилов готов вернуться в тренерскую профессию
Легендарный гандбольный специалист взял паузу после операции на сердце.
Легендарный гандбольный специалист взял паузу после операции на сердце.
Один из самых титулованных тренеров в истории гандбола, Евгений Трефилов, близок к возобновлению тренерской карьеры. 64-летний специалист готов вновь возглавить клубную команду в следующем сезоне. Об этом «Известиям» рассказал сам Трефилов. После операции на сердце, которую тренер перенес в этом году, он покинул пост наставника национальной сборной и занял должность
В феврале 2019 года тренер перенес операцию на сердце. В середине марта его выписали из больницы в Краснодаре, после чего он прошел курс реабилитации в санатории. В конце мая Евгений Трефилов провел первый матч после операции: «Кубань» завоевала бронзовые медали чемпионата России, но тренер не принимал участия в церемонии награждения по состоянию здоровья. После этого было решено, что Король Треф, как называют специалиста в мире гандбола, покинет не только сборную, но и краснодарский клуб.
Я прошел обследование в Институте имени Вишневского в Москве, и мне сказали, что я должен побыть в спокойном режиме хотя бы год, чтобы восстановиться. Они допустили возможность, что после этого я смогу вернуться в профессию. Очень хочу еще немного потренировать, побиться за титулы. Если у меня получится возглавить одну из команд в следующем сезоне, это будет счастье. Тренер, который наблюдает за игрой с трибуны, — жертва. Я слетал на пару матчей, честно, нервов уходит в два раза больше.
Евгений Трефилов — самый успешный тренер в истории отечественного женского гандбола. На клубном уровне он многократный чемпион страны, обладатель Кубка России, Кубка кубков, Кубка ЕГФ, победитель Лиги чемпионов (2008) и Суперкубка ЕГФ (2008). С 2016 по 2019 год специалист работал в «Кубани» и дважды выиграл с командой бронзу чемпионата России. Долгие годы Евгений Васильевич был главным тренером женской сборной России: с 1999 по 2012 год, а также с 2013 по 2019 год. Под его руководством национальная команда победила на Олимпийских играх — 2016 в
В сборной России Трефилова сменил испанский специалист, главный тренер сильнейшего клуба страны «Ростов-Дон» Амброс Мартин. Чемпионат мира — 2019 в Японии станет для 51-летнего испанца дебютным турниром с нашей национальной командой.
— Поеду в Японию, посмотрю за выступлением нашей сборной, — рассказал Евгений Трефилов. — Сергей Шишкарев (президент ФГР) предоставил мне такую возможность, и я хочу ей воспользоваться. По поводу кандидатуры Амброса и других иностранцев я выскажусь после ЧМ-2019. Я не националист, но мне бы хотелось, чтобы легионеры не занимали места россиян.
На ЧМ-2019 сборная России сыграет в группе D, где ее соперниками будут команды Швеции, Японии, Китая, Аргентины и Демократической Республики Конго. Для досрочного попадания на Олимпиаду нашей сборной нужна победа на ЧМ. Но есть и другой вариант — если турнир выиграет сборная Франции. По регламенту, помимо Японии,
Считаю, что не надо гадать на кофейной гуще, надеяться на победу Франции или еще
какой-тоудачный случай. Надо ставить только одну задачу — выиграть. В спорте других целей ставить нельзя, и этот состав сборной способен на многое.
При этом из 18 игроков, попавших в заявку национальной команды на ЧМ-2019, лишь треть участвовала в Олимпийских играх — 2016: вратари Виктория Калинина, Анна Седойкина, левая крайняя Полина Кузнецова, левые полусредние Владлена Бобровникова, Анна Сень, правая полусредняя Анна Вяхирева.