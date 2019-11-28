Больной гандболом: Трефилов готов вернуться в тренерскую профессию

Источник: Известия

Один из самых титулованных тренеров в истории гандбола, Евгений Трефилов, близок к возобновлению тренерской карьеры. 64-летний специалист готов вновь возглавить клубную команду в следующем сезоне. Об этом «Известиям» рассказал сам Трефилов. После операции на сердце, которую тренер перенес в этом году, он покинул пост наставника национальной сборной и занял должность вице-президента Федерации гандбола России (ФГР). За женским чемпионатом мира — 2019, который стартует 30 ноября в Японии, Трефилов будет наблюдать с места событий.

В феврале 2019 года тренер перенес операцию на сердце. В середине марта его выписали из больницы в Краснодаре, после чего он прошел курс реабилитации в санатории. В конце мая Евгений Трефилов провел первый матч после операции: «Кубань» завоевала бронзовые медали чемпионата России, но тренер не принимал участия в церемонии награждения по состоянию здоровья. После этого было решено, что Король Треф, как называют специалиста в мире гандбола, покинет не только сборную, но и краснодарский клуб.

Я прошел обследование в Институте имени Вишневского в Москве, и мне сказали, что я должен побыть в спокойном режиме хотя бы год, чтобы восстановиться. Они допустили возможность, что после этого я смогу вернуться в профессию. Очень хочу еще немного потренировать, побиться за титулы. Если у меня получится возглавить одну из команд в следующем сезоне, это будет счастье. Тренер, который наблюдает за игрой с трибуны, — жертва. Я слетал на пару матчей, честно, нервов уходит в два раза больше. Евгений Трефилов

Евгений Трефилов — самый успешный тренер в истории отечественного женского гандбола. На клубном уровне он многократный чемпион страны, обладатель Кубка России, Кубка кубков, Кубка ЕГФ, победитель Лиги чемпионов (2008) и Суперкубка ЕГФ (2008). С 2016 по 2019 год специалист работал в «Кубани» и дважды выиграл с командой бронзу чемпионата России. Долгие годы Евгений Васильевич был главным тренером женской сборной России: с 1999 по 2012 год, а также с 2013 по 2019 год. Под его руководством национальная команда победила на Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро, завоевала серебряные медали Олимпиады 2008 года в Пекине. Четыре раза российские гандболистки становились чемпионками мира.

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В сборной России Трефилова сменил испанский специалист, главный тренер сильнейшего клуба страны «Ростов-Дон» Амброс Мартин. Чемпионат мира — 2019 в Японии станет для 51-летнего испанца дебютным турниром с нашей национальной командой.

— Поеду в Японию, посмотрю за выступлением нашей сборной, — рассказал Евгений Трефилов. — Сергей Шишкарев (президент ФГР) предоставил мне такую возможность, и я хочу ей воспользоваться. По поводу кандидатуры Амброса и других иностранцев я выскажусь после ЧМ-2019. Я не националист, но мне бы хотелось, чтобы легионеры не занимали места россиян. Все-таки у нас большая страна, талантов хватает в любой сфере. В том числе и в спорте.

На ЧМ-2019 сборная России сыграет в группе D, где ее соперниками будут команды Швеции, Японии, Китая, Аргентины и Демократической Республики Конго. Для досрочного попадания на Олимпиаду нашей сборной нужна победа на ЧМ. Но есть и другой вариант — если турнир выиграет сборная Франции. По регламенту, помимо Японии, страны-хозяйки, на Игры автоматически выходят действующие чемпионы Европы и мира. Француженки выиграли прошлогодний Евро. Если они повторят успех на первенстве планеты, вакансия от континентального чемпионата отойдет его финалисту, то есть России.

Считаю, что не надо гадать на кофейной гуще, надеяться на победу Франции или еще какой-то удачный случай. Надо ставить только одну задачу — выиграть. В спорте других целей ставить нельзя, и этот состав сборной способен на многое. Евгений Трефилов