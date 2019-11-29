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29 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Стал известен состав женской сборной России на ЧМ по гандболу

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Тренерский штаб женской сборной России по гандболу во главе с Амбросом Мартином огласил заявку команды на чемпионат мира в Японии, в который вошли 16 спортсменок, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России.

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Источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат мира пройдет с 30 ноября по 15 декабря в городе Кумамото. Первым соперником сборной России на турнире будет команда Китая. Также россиянки на первом группового этапе встретятся со сборными Аргентины, ДР Конго, Швеции и Японии.

Полностью состав сборной России на чемпионат мира выглядит следующим образом:

вратари — Виктория Калинина («Кубань»), Анна Седойкина («Ростов-Дон»);.

левые крайние — Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе — «Ростов-Дон»);.

левые полусредние — Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе — «Ростов-Дон»), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Елена Михайличенко («Лада»);.

разыгрывающий — Ярослава Фролова («Кубань»);.

линейные — Анастасия Илларионова («Звезда»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Яна Жилинскайте (ЦСКА);.

правые полусредние — Анна Вяхирева («Ростов-Дон»);.

правые крайние — Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).

Вне основного состава команды остались голкипер Анастасия Лагина и правый полусредний Валерия Маслова.

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