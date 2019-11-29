Стал известен состав женской сборной России на ЧМ по гандболу

Чемпионат мира пройдет с 30 ноября по 15 декабря в городе Кумамото. Первым соперником сборной России на турнире будет команда Китая. Также россиянки на первом группового этапе встретятся со сборными Аргентины, ДР Конго, Швеции и Японии.