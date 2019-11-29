Стал известен состав женской сборной России на ЧМ по гандболу

Чемпионат мира пройдет с 30 ноября по 15 декабря в городе Кумамото. Первым соперником сборной России на турнире будет команда Китая. Также россиянки на первом группового этапе встретятся со сборными Аргентины, ДР Конго, Швеции и Японии.
Полностью состав сборной России на чемпионат мира выглядит следующим образом:
вратари — Виктория Калинина («Кубань»), Анна Седойкина («Ростов-Дон»);.
левые крайние — Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе — «Ростов-Дон»);.
левые полусредние — Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе — «Ростов-Дон»), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Елена Михайличенко («Лада»);.
разыгрывающий — Ярослава Фролова («Кубань»);.
линейные — Анастасия Илларионова («Звезда»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Яна Жилинскайте (ЦСКА);.
правые полусредние — Анна Вяхирева («Ростов-Дон»);.
правые крайние — Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).
Вне основного состава команды остались голкипер Анастасия Лагина и правый полусредний Валерия Маслова.