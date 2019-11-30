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30 ноября, источник: БЕЛТА

БГК имени Мешкова сыграет с «Виве» в Лиге чемпионов

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сегодня проведет свой десятый матч на групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Чемпионы Беларуси в польском Кельце встретятся с местным «Виве», в составе которого играют белорусские гандболисты Артем Королек и Владислав Кулеш. Игра начнется в 17.00 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5. Интернет».

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В стартовом поединке 10-го тура украинский «Мотор» добыл свою первую победу, обыграв в Запорожье португальский «Порту» со счетом 33:29. Белорусские легионеры запорожского клуба Максим Бабичев и Борис Пуховский забросили по 5 мячей.

Сегодня лидер группы В немецкий «Киль» примет на своей арене французский «Монпелье». Еще одна встреча состоится в воскресенье, 1 декабря: северомакедонский «Вардар» сыграет в Скопье с венгерским «Веспремом».

Турнирное положение в группе В сейчас таково: «Киль» — 14 очков (9 матчей), «Веспрем» — 12 (9), «Монпелье» — 11 (9), «Виве» — 10 (9), «Порту» — 10 (10), «Вардар» — 9 (9), БГК имени Мешкова — 4 (9), «Мотор» — 4 (10).

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