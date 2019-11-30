БГК имени Мешкова сыграет с «Виве» в Лиге чемпионов

Чемпионы Беларуси в польском Кельце встретятся с местным «Виве», в составе которого играют белорусские гандболисты Артем Королек и Владислав Кулеш. Игра начнется в 17.00 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5. Интернет».

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В стартовом поединке 10-го тура украинский «Мотор» добыл свою первую победу, обыграв в Запорожье португальский «Порту» со счетом 33:29. Белорусские легионеры запорожского клуба Максим Бабичев и Борис Пуховский забросили по 5 мячей.

Сегодня лидер группы В немецкий «Киль» примет на своей арене французский «Монпелье». Еще одна встреча состоится в воскресенье, 1 декабря: северомакедонский «Вардар» сыграет в Скопье с венгерским «Веспремом».