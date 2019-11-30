БГК имени Мешкова проиграл «Виве» в Лиге чемпионов

В начале первого тайма встречи в Кельце вперед вырвались хозяева, затем уже гости вели в счете, но к перерыву «Виве» снова был впереди — 12:11. До середины второй половины встречи игра шла мяч в мяч, а потом брестчане стали допускать одну ошибку за другой и в итоге проиграли с результатом 24:30. Самым результативным в составе гостей стал Вильям Аккамбре, забросивший 6 мячей. Белорусский легионер «Виве» Артем Королек забросил 4 мяча, в активе Владислава Кулеша 3 гола.