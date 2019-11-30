БГК имени Мешкова проиграл «Виве» в Лиге чемпионов
30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова проиграл на выезде польскому «Виве» в 10-м туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова проиграл на выезде польскому «Виве» в 10-м туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В начале первого тайма встречи в Кельце вперед вырвались хозяева, затем уже гости вели в счете, но к перерыву «Виве» снова был впереди — 12:11. До середины второй половины встречи игра шла мяч в мяч, а потом брестчане стали допускать одну ошибку за другой и в итоге проиграли с результатом 24:30. Самым результативным в составе гостей стал Вильям Аккамбре, забросивший 6 мячей. Белорусский легионер «Виве» Артем Королек забросил 4 мяча, в активе Владислава Кулеша 3 гола.
В стартовом поединке 10-го тура украинский «Мотор» добыл свою первую победу, обыграв в Запорожье португальский «Порту» со счетом 33:29. Белоруссские легионеры запорожского клуба Максим Бабичев и Борис Пуховский забросили по 5 мячей.
Сегодня лидер группы В немецкий «Киль» примет на своей арене французский «Монпелье». Еще одна встреча состоится в воскресенеье, 1 декабря — северомакедонский «Вардар» сыграет в Скопье с венгерским «Веспремом».
Турнирное положение в группе В сейчас таково: «Киль» — 14 очков (9 матчей), «Веспрем» — 12 (9), «Виве» — 12 (10), «Монпелье» — 11 (9), «Порту» — 10 (10), «Вардар» — 9 (9), БГК имени Мешкова — 4 (10), «Мотор» — 4 (10).