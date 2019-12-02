Гандболисты минского СКА вышли в лидеры группы А Балтийской лиги

Первый тайм «армейцы» выиграли с перевесом в 3 мяча, а после перерыва увеличили свое преимущество. Самыми результативными в составе победителей стали Сергей Шилович и Юлиан Гирик, забросившие по 6 мячей. До этого подопечные Игоря Папруги провели 3 поединка: обыграли на своей арене литовский «Драгунас» из Клайпеды (30:23) и в гостях сыграли с ним вничью (33:33), а также победили на выезде латвийский «Добеле» (31:27). Турнирное положение в группе А: СКА — 7 очков (3 матча), ЗТР (Запорожье, Украина) — 5 (5), «Риихимяки» (Финляндия) — 4 (2), «Добеле» — 4 (5), «Пыльва» — 1 (3), «Драгунас» — 1 (4).