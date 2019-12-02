Гандболисты минского СКА вышли в лидеры группы А Балтийской лиги
2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА одержали третью победу в Балтийской лиге и вышли в лидеры предварительной группы А, сообщает корреспондент БЕЛТА.
2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА одержали третью победу в Балтийской лиге и вышли в лидеры предварительной группы А, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В домашнем поединке 4-го тура
Первый тайм «армейцы» выиграли с перевесом в 3 мяча, а после перерыва увеличили свое преимущество. Самыми результативными в составе победителей стали Сергей Шилович и Юлиан Гирик, забросившие по 6 мячей. До этого подопечные Игоря Папруги провели 3 поединка: обыграли на своей арене литовский «Драгунас» из Клайпеды (30:23) и в гостях сыграли с ним вничью (33:33), а также победили на выезде латвийский «Добеле» (31:27). Турнирное положение в группе А: СКА — 7 очков (3 матча), ЗТР (Запорожье, Украина) — 5 (5), «Риихимяки» (Финляндия) — 4 (2), «Добеле» — 4 (5), «Пыльва» — 1 (3), «Драгунас» — 1 (4).
В предварительной группе В положение после 5 туров таково: «Кехра» (Эстония) — 8, «Швиеса» (Вильнюс, Литва) — 7, «Целтниекс» (Рига, Латвия) — 6, «Гранитас» (Каунас, Литва) — 6, «Таллин» (Эстония) — 3, «Вильянди» (Эстония) — 0.
После завершения группового этапа по две лучшие команды выйдут в «Финал четырех». Минский СКА последние три сезона становился бронзовым призером Балтийской лиги. Кроме того, в активе минчан 3 чемпионских титула (2013−2015) и одно серебро (2016).