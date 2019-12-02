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2 декабря, источник: БЕЛТА

БГК имени Мешкова обыграл московский «Спартак» в SEHA-лиге

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал победу над московским «Спартаком» в матче SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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С самого начала гостевого поединка брестчане взяли инициативу в свои руки и без особых проблем победили — 34:26 (17:13). У БГК результативностью отметился Максим Баранов, забросивший 13 мячей.

В первом круге предварительного этапа чемпионы Беларуси обыграли спартаковцев в Бресте с результатом 35:24.

Турнирное положение в группе В SEHA-лиги сейчас таково: «Веспрем» (Венгрия) — 18 очков (7 матчей), БГК имени Мешкова — 15 (8), «Загреб» — 12 (6), «Еурофарм Работник» (Северная Македония) — 9 (7), «Металопластика» (Сербия) — 9 (8), «Спартак» (Россия) — 3 (8). За победу в матчах этого турнира команда получает 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0.

Свой следующий матч SEHA-лиги брестчане проведут 10 декабря на своей арене против «Металопластики» из Шабаца. В первом круге сербы у себя дома победили БГК со счетом 35:33.

В группе А положение команд после семи туров таково: «Вардар» (Северная Македония) — 18, «Мотор» (Украина) — 15, «Войводина» (Сербия) — 12, «Татран» (Словакия) — 12, «Нексе» (Хорватия) — 6, «Пекин» (Китай) — 0.

После финиша группового этапа по две лучшие команды из каждой группы сразу попадут в четвертьфинальную стадию. Еще четыре путевки в ¼ финала разыграют клубы, которые займут 3−6-е места. По итогам четвертьфинальных встреч определится квартет, который в начале апреля 2020 года сыграет в «Финале четырех».

В прошлом сезоне решающий этап SEHA-лиги проходил в Бресте. Победителем стал «Вардар», обыгравший в финальном поединке «Загреб» со счетом 26:23. БГК имени Мешкова завоевал бронзу, победив «Нексе» — 24:19. Гандболисты «Вардара» являются пятикратными триумфаторами этих состязаний, дважды чемпионом становился «Веспрем», один титул у «Загреба».

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