БГК имени Мешкова обыграл московский «Спартак» в SEHA-лиге
2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал победу над московским «Спартаком» в матче
2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал победу над московским «Спартаком» в матче
С самого начала гостевого поединка брестчане взяли инициативу в свои руки и без особых проблем победили — 34:26 (17:13). У БГК результативностью отметился Максим Баранов, забросивший 13 мячей.
В первом круге предварительного этапа чемпионы Беларуси обыграли спартаковцев в Бресте с результатом 35:24.
Турнирное положение в группе В
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В группе А положение команд после семи туров таково: «Вардар» (Северная Македония) — 18, «Мотор» (Украина) — 15, «Войводина» (Сербия) — 12, «Татран» (Словакия) — 12, «Нексе» (Хорватия) — 6, «Пекин» (Китай) — 0.
После финиша группового этапа по две лучшие команды из каждой группы сразу попадут в четвертьфинальную стадию. Еще четыре путевки в ¼ финала разыграют клубы, которые займут 3−6-е места. По итогам четвертьфинальных встреч определится квартет, который в начале апреля 2020 года сыграет в «Финале четырех».
В прошлом сезоне решающий этап