Сборную России не догнать. На чемпионате мира уже три победы

Чемпионат мира. Предварительный этап. Группа D. Женщины. Россия — ДР Конго — 34:13 (19:7).

Женская сборная России провела свой третий матч на чемпионате мира в японском Кумамото. Соперником нашей команды была сборная ДР Конго. Никогда прежде российские гандболистки не встречались с этой сборной и, конечно, были фаворитами встречи.

Пять голов на день рождения

Матч против конголезок можно было прировнять к интенсивной тренировке, и главная задача была поработать над игровыми связями, создать комфортную разницу забитых и пропущенных мячей и обойтись без травм. Сборная ДР Конго играла грубо и жестко, в одном из эпизодов по лицу сильно досталось лидеру российской команды Анне Вяхиревой. К счастью, правый полусредний быстро пришла в себя, а потом отметилась голом.

Главным действующим лицом в первом тайме стала другая Анна — Сень. Капитан сборной России отмечала день рождения и преподнесла себе подарок, забросив пять мячей после пяти попыток. Сборная ДР Конго, пожалуй, удивила только раз, когда открыла счет, а дальше доминировала только наша команда. Россиянки быстро создали комфортное преимущество — 8:2, в вскоре и вовсе повели «плюс десять» после того, как Ксения Макеева откликнулась на пас Сень и реализовала свой бросок. Перед перерывом россиянкам удалось еще дважды поразить ворота сборной ДР Конго. 19:7 — с таким счетом завершился первый тайм.

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Российские «воздушки»

Казалось бы, после ураганного начала россиянки перейдут в экономный режим. Но во втором тайме сборная России напротив, включила дополнительные скорости. Главный тренер команды Амброс Мартин выпустил свежих игроков — Полину Кузнецову, Юлию Манагарову, Владлену Бобровникову, Ольгу Горшенину, Ярославу Фролову, Яну Жилинскайте — и это принесло свои плоды. Россиянки заиграли быстрее и перебегали уставших конголезок.

Особенно с настроением играла Манагарова. Она стремительно убегала в атаку, получала мяч через всю площадку от Виктории Калининой и реализовывала голевые моменты. На счету Юлии шесть мячей, она стала самым результативным игроком матча. Разница в пользу сборной России только росла. Не в последнюю очередь это произошло и благодаря игре голкипера — так, Калинина отразила два пенальти из трех.

Тем временем команда Мартина устроила фестиваль голов, забивая на любой вкус. Особенно эффектными получились две «воздушки». Сначала ее реализовала Горшенина после паса Манагаровой. А несколькими мгновениями позже уже сама Манагарова замкнула красивую передачу Вяхиревой.

Настрой на хозяек

В целом сборная России бежала и команду было не остановить. А точку во встрече поставила 18-летняя Елена Михайличенко, которая на дебютном чемпионате мира смотрится все увереннее — 34:13.

Мы знали, что сборная ДР Конго не является лидером ни мирового, ни африканского гандбола. Но мы всегда отталкиваемся от себя, а не от соперника, стараясь с каждым матчем прибавлять. Мне понравилось, что в этом матче мы не позволили сопернику создавать проблемы, а сразу же расставили все точки над i. Главный тренер сборной России Амброс Мартин

Сборная России упрочила лидерство в группе D. Но теперь начнутся матчи посерьезнее. Первый из них будет 5 декабря против хозяйки чемпионата мира — сборной Японии. Игра начнется в 12:00 по московскому времени.

Это опасная команда. Сборная Японии играет в непривычный для европейских команд стиль гандбола. Они действуют очень быстро. Сборная Японии не испытывает давления, так как уже квалифицировалась на Олимпийские игры. И поддержка болельщиков будет на ее стороне. Так что нам нужно серьезно отнестись к этому сопернику. Амброс Мартин