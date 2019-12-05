Россиянки разобрались с Японией. Победная серия продолжается

Женщины. Чемпионат мира. Япония — Россия — 23:33 (16:16).

Сборная России встречалась с Японией на чемпионате мира два года назад. И тогда игра против азиатской команды сложилась невероятно сложно. Победа была добыта, но с минимальным преимуществом — 29:28.

Мощь против скорости

Можно было ожидать, что японская команда, ведомая датским специалистом Ульриком Киркели, окажет сопротивление. Тем более играя перед своими болельщиками. Эти опасения оказались небеспочвенны. Сборной России пришлось потрудиться и на этот раз, чтобы сломить упорных азиаток.

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Так, в первом тайме, если игра и получалась, то только в начале. Сборная России пользовалась превосходством в росте и пробивала японскую защиту по центру, где оказывались Ксения Макеева и Анна Сень. А еще удавались атаки по левому краю. Опытная Ольга Фомина дважды послала мяч в сетку, еще раз отдала результативную передачу на Анну Вяхиреву, и наша команда уверенно повела — 7:4.

Но эта разница по ходу первой половины встречи оказалась максимальной. Хозяйки площадки проявили стойкость, выдержав удар. А потом еще и продемонстрировали свою настырность. Японки постарались использовать свой козырь — скорость, и у них это получалось. Они то и дело находили пути к воротам голкипера Анны Седойкиной, забрасывая и с дальней дистанции, и с краев. При этом азиаткам на несколько минут удалось увлечь нашу команду в скоростной гандбол, и не сказать, что это пошло на пользу. Российские гандболистки стали совершать ошибки, грешила браком в передачах даже Анна Вяхирева. И сборная Японии за это наказывала, увы, Седойкиной никак не удавалось зацепиться за мяч. В 20-й минуте счет стал равным — 11:11.

Жесткий ответ

Последний отрезок первого тайма тоже получился противоречивым. Наша команда вновь ушла вперед на два мяча, но напористые японки все равно догнали. А ведь могли и вовсе лидировать, но Седойкина совершила свой единственный сейв в этом матче, отразив пенальти. В итоге ничья после первого тайма — 16:16. Сразу вспомнился матч двухлетней давности, где у нашей команды тоже все складывалось не здорово.

А после перерыва сборная России и вовсе дала поводы для тревоги. Японки вдруг ушли вперед на два мяча, и наша команда стала догоняющей.

Но это обстоятельство, кажется, только раззадорило российских гандболисток, у которых явно взыграло самолюбие. Вскоре сборная России после точного броска Макеевой сравняла счет, а потом взялась за японок по-настоящему. Особенно россиянки показали, как нужно играть в защите. Больше шести минут хозяйки площадки не могли пробить нашу оборону и вратаря Викторию Калинину, заменившую Седойкину. За это время наши девушки успели переломить ход игры, удачно вышла на площадку стремительная Юлия Манагарова. Три ее гола подряд, и к 50-й минуте встречи сборная России была уже впереди «плюс шесть» — 28:22.

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Вновь красота

Наша команда почувствовала близость победы, но Мартин во время тайм-аута попросил не останавливаться. И сборная России, поймавшая кураж, с удовольствием выполнила указание. В одном из эпизодов наша команда разыграла уже ставшую фирменной на чемпионате мира «воздушку», которую реализовала Владлена Бобровникова. А какой мяч забросила Елизавета Малашенко, хлестко «выстрелив» из-под защитника — просто загляденье Прошлая встреча с японками уже не вспоминалась, сборная России убедительно доказала, что сильнее — 33:23. «Плюс десять» — есть четвертая победа на чемпионате мира!