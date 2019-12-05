Россиянки разобрались с Японией. Победная серия продолжается
Команда Амброса Марина одержала четвертую победу на чемпионате мира, сломив сопротивление хозяек турнира во втором тайме.
Команда Амброса Марина одержала четвертую победу на чемпионате мира, сломив сопротивление хозяек турнира во втором тайме.
Женщины. Чемпионат мира. Япония — Россия — 23:33 (16:16).
Сборная России встречалась с Японией на чемпионате мира два года назад. И тогда игра против азиатской команды сложилась невероятно сложно. Победа была добыта, но с минимальным преимуществом — 29:28.
Можно было ожидать, что японская команда, ведомая датским специалистом Ульриком Киркели, окажет сопротивление. Тем более играя перед своими болельщиками. Эти опасения оказались небеспочвенны. Сборной России пришлось потрудиться и на этот раз, чтобы сломить упорных азиаток.
Так, в первом тайме, если игра и получалась, то только в начале. Сборная России пользовалась превосходством в росте и пробивала японскую защиту по центру, где оказывались Ксения Макеева и Анна Сень. А еще удавались атаки по левому краю. Опытная Ольга Фомина дважды послала мяч в сетку, еще раз отдала результативную передачу на Анну Вяхиреву, и наша команда уверенно повела — 7:4.
Но эта разница по ходу первой половины встречи оказалась максимальной. Хозяйки площадки проявили стойкость, выдержав удар. А потом еще и продемонстрировали свою настырность. Японки постарались использовать свой козырь — скорость, и у них это получалось. Они то и дело находили пути к воротам голкипера Анны Седойкиной, забрасывая и с дальней дистанции, и с краев. При этом азиаткам на несколько минут удалось увлечь нашу команду в скоростной гандбол, и не сказать, что это пошло на пользу. Российские гандболистки стали совершать ошибки, грешила браком в передачах даже Анна Вяхирева. И сборная Японии за это наказывала, увы, Седойкиной никак не удавалось зацепиться за мяч. В 20-й минуте счет стал равным — 11:11.
Последний отрезок первого тайма тоже получился противоречивым. Наша команда вновь ушла вперед на два мяча, но напористые японки все равно догнали. А ведь могли и вовсе лидировать, но Седойкина совершила свой единственный сейв в этом матче, отразив пенальти. В итоге ничья после первого тайма — 16:16. Сразу вспомнился матч двухлетней давности, где у нашей команды тоже все складывалось не здорово.
Но это обстоятельство, кажется, только раззадорило российских гандболисток, у которых явно взыграло самолюбие. Вскоре сборная России после точного броска Макеевой сравняла счет, а потом взялась за японок
Наша команда почувствовала близость победы, но Мартин во время
Но расслабляться нашим девушкам некогда. Уже сегодня сборная России встретится с другим лидером группы D — командой Швеции. Это будет игра за первое место на предварительном этапе чемпионата мира, нашей командой надо реабилитироваться за прошлогоднее поражение на чемпионате Европы. Начало встречи в 14:30 по московскому времени.