Женская сборная России по гандболу узнала соперников на основном этапе ЧМ
Женская сборная России по гандболу вышла в основной этап чемпионата мира в Японии, одержав 5 побед подряд в предварительном групповом раунде.
Женская сборная России по гандболу вышла в основной этап чемпионата мира в Японии, одержав 5 побед подряд в предварительном групповом раунде.
Подопечные Амброса Мартина оказались сильнее команд Китая, Аргентины, ДР Конго, Японии и Швеции.
Соперниками сборной России в основном этапе чемпионата мира будут команды Испании, Черногории и Румынии. В группу II также попали команды Швеции и Японии, с которыми россиянки встречались на предварительном этапе.
8 декабря сборная России сыграет с Румынией, 10-го — с Черногорией, а 11-го — с Испанией.
На основном групповом этапе учитываются результаты личных встреч из предварительного раунда. Таким образом, у сборной России уже есть 4 очка за победы над Швецией и Японией.